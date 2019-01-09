貓界「澎恰恰」 王姿琇母不嫌子醜深愛樂樂

樂樂出生時脊椎歪曲、胸部塌陷，王姿琇收養牠後給了滿滿的愛和照顧，現已非常健康。（潘建志翻攝）

友善列印
中時
樂樂的鼻孔比其他貓大，可說是貓界「澎恰恰」，可能是小時候呼吸困難拚命想呼吸的關係。（潘建志翻攝）

黑貓樂樂在出生時疑似被媽媽踩到背，導致脊椎歪曲、胸部塌陷，王姿琇收養牠後給了滿滿的愛和照顧，現已非常健康。樂樂長得並不好看，尤其鼻孔比其他貓大，可說是貓界「澎恰恰」，王姿琇笑說「可能是小時候呼吸困難，拚命想呼吸的關係吧。」

王姿琇小時候曾經被貓抓傷眼球，患了「恐貓症」，看到貓會嚇到跳開。4年前她加入動保團體志工，負責貓狗出養工作，必須要克服恐貓症。身為社工的她，以社工輔導方式的「解敏感技巧」，即「怕貓就要養隻貓」來克服障礙。

當時她同事在家裡附近草叢發現一隻剛出生不久的小黑貓，臍帶和胎盤都還在，疑似被媽媽拋棄，連忙找王姿琇去救援。請志工奶養1個月後，由於黑貓傳統被認為不吉利，出養率極低，加上樂樂有脊椎歪曲、胸部塌陷、呼吸困難等狀況，怕活不久只好自己接手養。

為了照顧樂樂，一般貓喝奶只到3個月大，王姿琇餵牠到6個月，基督徒的她也每天禱告，希望牠順利長大，所幸樂樂生命力非常旺盛，現已長得很健康。王姿琇笑說，唯一的後遺症是外表，樂樂長得並不漂亮，尤其鼻孔比一般貓大，可能是小時候呼吸困難拚命想呼吸的關係，「整張臉看起來就鼻孔特別有戲！」

養了樂樂後，王姿琇對貓更加認識，對她在媒介出養貓狗的角色上更有幫助，這2年成功媒合出養的大多數是貓咪。她也和許多貓友結為朋友，彼此分享貓經；樂樂不但治療好她的恐貓症，也間接幫助更多貓找到溫暖的家。

(中時 )

好市多會費怎麼回本？網友透露一… 因應春節疏運，金門縣府將於108…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。