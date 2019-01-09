貓界「澎恰恰」 王姿琇母不嫌子醜深愛樂樂

2019年01月09日 07:19 中時 潘建志

樂樂的鼻孔比其他貓大，可說是貓界「澎恰恰」，可能是小時候呼吸困難拚命想呼吸的關係。（潘建志翻攝）

黑貓樂樂在出生時疑似被媽媽踩到背，導致脊椎歪曲、胸部塌陷，王姿琇收養牠後給了滿滿的愛和照顧，現已非常健康。樂樂長得並不好看，尤其鼻孔比其他貓大，可說是貓界「澎恰恰」，王姿琇笑說「可能是小時候呼吸困難，拚命想呼吸的關係吧。」

王姿琇小時候曾經被貓抓傷眼球，患了「恐貓症」，看到貓會嚇到跳開。4年前她加入動保團體志工，負責貓狗出養工作，必須要克服恐貓症。身為社工的她，以社工輔導方式的「解敏感技巧」，即「怕貓就要養隻貓」來克服障礙。

當時她同事在家裡附近草叢發現一隻剛出生不久的小黑貓，臍帶和胎盤都還在，疑似被媽媽拋棄，連忙找王姿琇去救援。請志工奶養1個月後，由於黑貓傳統被認為不吉利，出養率極低，加上樂樂有脊椎歪曲、胸部塌陷、呼吸困難等狀況，怕活不久只好自己接手養。

為了照顧樂樂，一般貓喝奶只到3個月大，王姿琇餵牠到6個月，基督徒的她也每天禱告，希望牠順利長大，所幸樂樂生命力非常旺盛，現已長得很健康。王姿琇笑說，唯一的後遺症是外表，樂樂長得並不漂亮，尤其鼻孔比一般貓大，可能是小時候呼吸困難拚命想呼吸的關係，「整張臉看起來就鼻孔特別有戲！」

養了樂樂後，王姿琇對貓更加認識，對她在媒介出養貓狗的角色上更有幫助，這2年成功媒合出養的大多數是貓咪。她也和許多貓友結為朋友，彼此分享貓經；樂樂不但治療好她的恐貓症，也間接幫助更多貓找到溫暖的家。

(中時 )