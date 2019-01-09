因應春節疏運，金門縣府將於108年1月9日至14日調查返鄉機位需求

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108年春節年假將屆，今年假期長達9天，為期年節鄉親返金疏運順利，金門縣政府積極與交通部民航局協調爭取臺金空運運能，將於1月9日起一連6天，調查鄉親未訂妥機位需求，據以協調民航局及航空公司爭取加開第三波加班機，希望能讓所有金門鄉親順利返鄉團圓。

受理時間將自108年1月9日至14日共6天，調查臺金五條航線機位未訂妥鄉親需求，民眾可透過網路系統登記，或於上班時間洽縣府縣民服務中心(金門地區可撥1999，外縣市可撥082-320225)協助上網登錄需求資訊，網址：http：／／www.flight.url.tw／kinmen／。

為儘速協調春節運能需求，縣府將統計鄉親之需求，以便彙整向民航局協調運能。另請鄉親特別注意，為充分發揮空運資源作最有效之利用，避免因部分旅客重複訂位而致影響多數民眾之權益，各航空公司援例於108年春節管制期間(108年1月31日至2月6日臺灣往金門及108年2月6日至11日金門往臺灣)針對離島航線實施機票加註「限當日當班次有效」、「至遲於航班起飛前辦理退票」及「逾期作廢」等措施。

縣府表示，為服務鄉親上網訂位，去(107)年12月12日的正班機及第一波加班機訂位，連同前天下午6時開放的春節管制期間臺金航線第二波加班機訂位，均協調各鄉鎮公所同步於縣府1樓大廳及各鄉鎮公所開設服務櫃檯，協助鄉親訂票。統計二階段訂位共服務鄉親169人次，有效訂票359張。

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