北台一周三變 濕涼→回暖→再轉涼 今濕冷 明冬陽

2019年01月09日 06:27 中時電子報 高德順 整理報導 整理報導

氣象局發布大雨特報，東北風影響，今（９）日基隆北海岸及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，請注意。中南部地區今天仍為多雲到晴、陽光露臉的天氣。溫度方面，今天清晨中部以北及東北部低溫約１６度，其他各地約１７至１９度，請多添件衣物，白天北臺灣高溫約１９至２１度，花東約２３至２５度，中南部高溫還是有２６至２８度，中南部日夜溫差大，提醒中南部留意溫度變化適時增添衣物。

本周天氣變化以北台灣較為顯著，中南部一周變化不大，氣象局指出，北台灣三次變化像在洗三溫暖，受東北季風影響下，周三早晚較涼，周四至周六東北季風減弱，天氣將回暖，直到周日東北季風再增強，北台氣溫又會下降，並轉為有局部短暫雨。

另外，東北風明顯偏強，臺南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海、空曠地區容易出現８至１０級強陣風，海面風浪大，海邊活動或海上作業請特別注意安全。

今天宜蘭、花東空品區為「良好」等級；西半部地區則受到輕微境外污染影響，北部、竹苗、中部空品區及澎湖為「普通」等級，中部地區局部短時間有機會達橘色提醒；雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門地區為「橘色提醒」等級，高屏地區位於下風區域易累積污染物，局部地區短時間達「紅色警示」等級。

(中時電子報)