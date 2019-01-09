01／09三大報頭條要聞

2019年01月09日 07:20 中時電子報 綜合報導

@中國時報

●大陸非洲豬瘟疫情沸騰，台灣防疫壓力也愈來愈大，雲林縣日前早一步宣布禁止廚餘養豬，更有養豬青年聯盟揚言北上抗爭，但農委會遲遲未決，僅要求廚餘養豬戶一周內向環保單位申請列管，讓養豬業者人心惶惶，環保人士也擔心未經處理的廚餘將汙染土地成為環境浩劫。防疫如同作戰，用兵貴在神速與完備，學者直言「等到發病就太慢了」，政府必須提出完整一致的配套，否則疫情未至，防疫步調已先亂。

●在「川金二會」傳出可能在河內舉辦之際，大陸官方昨日發布消息稱，北韓領導人金正恩應大陸國家主席習近平邀請，於7日至10日訪問大陸。韓媒披露，金正恩與其夫人李雪主一行7日晚間搭乘專列經過邊境於昨日上午抵達北京，並於下午與習近平舉行會晤，習近平昨晚還設宴款待金正恩夫婦，除祝賀金正恩生日，也紀念兩國建交70周年。

●國民黨2020總統大選誰出征備受關注，但黨內初選提名機制，至今未定論。九合一大選後，傳出包括資深媒體人趙少康、學者陳一新等人，曾向吳敦義提出仿效「美國公民初選模式」建議，而黨內也朝非黨員一票、黨員兩票加權方向規畫。

●資深媒體人趙少康建議國民黨參考美式初選，拉高黨內總統候選人新聞熱度，立意良善，「準確度」更勝全民調；不過，台灣跟美國的選舉制度、基礎不同，諸多技術問題也待克服，恐淪為熱鬧有餘、但選民未必買帳的自扮家家酒。

@旺報

●大陸官方拍板2019年企業社保轉由稅務機關徵收，去年引起企業界關注緊張，擔心成本大增甚至面臨追繳。但近日包含北京等多省市宣布暫緩，上海台商透露由於官方著力扶植民營經濟，加上轉換衝擊過大，去年底大陸國家稅務總局已發函地方稅局確定放緩，上海後續也應會比照辦理，這對台商當然是重大利多，總算能鬆口氣、暫時解除警報。

●大陸為提振今年經濟，政策主打包含外資開放、減稅降費、穩就業等，近日多項政策如企業社保徵收改制的放緩，就幫助台商避免短期成本暴增穩住經營。由此可觀察，既然遇上中美貿易戰等經濟逆風，負面因素避不掉，更應該搭上大陸順風船，藉著新年度的政策紅利浪花，用力划槳尋求轉型升級甚至耕耘內需市場的突破機遇。

●大陸日益注重環保和工安，尤其在天津2015年發生大爆炸後，相關檢查非常嚴格。就算是一般的微小化學品，安全標準一律比照重大化學品，企業投入的環保成本、購地成本劇增，增加不少營運負擔，但是很多不守法規的陸資企業，不按照標準行事，也不會接到罰單，讓台資企業處於不公平的競爭環境。

●北京市政府2018年底宣布「企業社保徵收暫緩移交稅務部門」，這意味曾經引起企業特別是中小企業極大擔憂的社保徵收新政將暫緩實施，讓這些企業獲得暫時的「喘息機會」。台商表示，這對於規範經營，都有給員工上五險一金的正規企業來說，其實沒有差別，該繳的錢還是一塊錢都不能少。

@工商時報

●台銀8日對華映10億元的商業本票退票，讓華映與銀行團之間的問題浮上檯面。兩大債權銀行之一的京城銀已經向法院申請拍賣華映作為抵押的楊梅廠部分廠房，如今台銀退票也被解讀是為了對於自貸案10億元採取假扣押的「前置作業」，後續是否引發其他銀行一連串的動作值得觀察。而一旦華映退票達3張，股票也將下市。

●中美副部長級貿易磋商8日在北京進行第二天談判，據外電報導，截至8日晚間10點，會議仍持續進行，雙方「挑燈夜戰」的實況也反映出談判難度。

●繼美商蘋果之後，韓國三星電子亦宣布下修財測。三星基於晶片需求減弱和手機市場競爭加劇，8日宣布下修2018年第4季（至去年12月底止）財測，預估營業利益年減29％，遠遠遜於市場預期。

●從2008年金融海嘯之後，全球股市陸續復甦，直到2018年上半年甚至第三季，都一直維持牛市氛圍，尤其美國四大股價指數迭創新高，直到10月開始風雲變色，11月有回升，到了12月再度逆轉，全年的漲幅全部吐回。這個現象不是只出現在美國，幾乎全球各主要股市投資人都在做白工，忙了一整年還倒貼錢。

(中時電子報)