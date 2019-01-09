趙怡翔駐美惹議 他曝民進黨寧被罵也要任命的主因！

2019年01月09日 08:04 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

「口譯哥」趙怡翔因資歷淺卻被外派擔任高層級官員而引發爭議，外傳薪水高達270K。對此，國民黨草協聯盟發起人李正皓認為，民進黨拚著被罵、被酸，也要任命口譯哥趙怡翔擔任12職等駐美政治組組長，並非任人唯親或政治分贓，真正原因是「為了培養下一個世代的獨派外交官」。

李正皓在臉書發文指出，民進黨內善打選戰的人才眾，能治國的人才少，國防、外交領域的人才最為稀缺，偏偏這二領域又是推動台獨最重要的兩塊公部門拼圖。民進黨為了最大程度的掌握國防體系，陳水扁執政期間破紀錄的晉升747位將官，這747位將官中有的固然是適才適所，其中很大一部分因為是民進黨的「自己人」，才能平步青雲，而陳水扁此舉雖遭受很大的輿論壓力，但也培養一大批效忠民進黨的國防人才。

「外交領域沒這麼容易」。李說外交官的養成不易，任何一位外交官都是至少經過十年、二十年的海外磨練才能成長為可獨當一面的外交人才，偏偏外交官又是最能第一線切身感受「台獨」理念之不可行的政府官員，可想而知民進黨要在眾多外交官之中拔擢一位俱台獨意識的外交人才有多麼的困難。而2016年蔡英文寧願頂著獨派的罵名，也要任命「老藍男」李大維為外交部長就是不得不的決策。

民進黨內的外交人才真的不多，李正皓說連民進黨立委葉宜津都曾公開表示「民進黨不是沒有外交人才，只是人才有限」。盤點民進黨拿得上檯面的外交人才，招降而來的李大維算一個、吳釗燮是一個、蕭美琴是一個，至於下一個世代的外交人才則一個也沒有。

也因此，李正皓說培養下一個世代的獨派外交官，在民進黨不確定能否連任2020的前提下，自然成了當前的重點工作之一，而任命口譯哥趙怡翔擔任12職等駐美政治組組長，就是在這樣的情境下必然的決策。「未來，民進黨至少還有一年多的任期，我預言類似口譯哥此次的政治任命只會多，不會少，我們拭目以待！」

(中時電子報)