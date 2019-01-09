微禿男不讓博愛座 孕婦怒po網公審反被狂噴

2019年01月09日 07:57 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

博愛座是善意不是義務，一名頭頂微禿的男子因為坐在博愛座上，沒禮讓眼前的孕婦，遭到孕婦拍照公審。拍下微禿男的孕婦痛批他「你只是禿頭不是老！」，再度引起博愛座爭議，有人質疑原po「妳又知道他沒隱疾，怎知他沒需求？」

一名孕婦在臉書社團《爆廢公社》張貼一名頭頂微禿、年約3、40歲的眼鏡男子，坐在博愛座低頭看書，同時拿牙籤剔牙的照片。原po疑似不滿男子沒有立即讓座，拍照po文怒批「你只是禿頭不是老！跟一個孕婦搶！霸著座位不讓你眼前的孕婦坐！抬頭看到還裝傻！剃牙剃的爽歪歪！」，要網友評理。

不過貼文引起正反兩面意見交鋒，有人質疑原po偷拍公審是否妥當，「這樣偷拍別人照片，還公審他，憑什麼？」、「禿頭是礙到妳嗎!! 歧視禿頭」、「他有不讓的權利，法律沒說他一定要給妳」、「妳有天眼通？如果對方有隱疾是你不知道的呢？」、「怎麼變道德綁架了？博愛座真可怕」。

同時，也有網友表示「我懷孕沒位子坐也不會po文公審人呀」、「有需求自己不會講嗎？ 幹嘛好像一副就得禮讓妳？ 」、「我肚子已經8個月，上班途中，博愛座確實有30-40歲左右的壯年男子坐著，看了我一眼又繼續閉眼睛假睡，但途中又可以用手機，到站也可以提早預知…遇到這種人，當孕婦的就好好扶著，無法強求他人讓座啊！」

(中時電子報)