「假男友」揪她玩蒙眼遊戲 「真男友」被判刑

2019年01月09日 09:06 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

張姓男子去年隨機打電話約砲，誤打誤撞認識住在高雄的女子小芳，張男假扮小芳北上工作的男友，向她誑稱工作壓力大，想玩「蒙眼遊戲」紓壓，而小芳竟也信以為真同意，「辦完事」才知道受騙，憤而通知楊姓男友教訓張男，結果張男遭控性侵部分獲不起訴，楊男反而吃上傷害罪遭判拘役40天。

判決書指出，小芳和楊姓男友平時相隔兩地，彼此工作繁忙鮮少聯絡，2017年7月張男隨機打電話認識小芳，小芳以為電話另一頭的張男是男友，2人一番噓寒問暖後，張便順勢對她謊稱工作壓力大，想玩蒙眼性愛遊戲，小芳同意，張男8月前往小芳位在高雄的住處，與她發生性關係，離奇的是，小芳吃虧後竟還渾然不覺，完全沒發現與陌生人翻雲覆雨。

同月12日，食髓知味的張男再度假扮小芳男友，指示她必須矇眼在住處等候他，張男從台北南下高雄，興沖沖直奔小芳住處，不過這次小芳沒有依照張男的指示蒙眼，等到張男來到家中，發現對方竟不是男友，立即電話連絡楊姓男友教訓張男。

楊男抵達小芳住處，怒不可遏質問張男為何冒用他的身分與女友上床，張男模棱兩可的回答讓楊男氣到抓狂，徒手以拔輪胎的鐵具毆打張男，恫稱張男如果再不老實說就要讓他「斷手斷腳」，張男全身多處擦挫傷，報警提告楊男傷害罪。

小芳也對張男提起強制性交告訴，但檢方認為張男約小芳蒙眼性愛，沒有暴力脅迫或違反女方意願，予以張不起訴處分。而張男反咬小芳及楊男毆打他，北檢依傷害罪起張男，小芳獲不起訴。台北地院審理時，楊男對犯行坦承不諱，遭判拘役40天，得易科罰金。

(中時電子報)