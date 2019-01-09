好市多超噁髒襪埋架上 網吐糟「祝奧客得香港腳」

2019年01月09日 09:15 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

好市多賣場出現超噁骯髒襪子。(擷圖自「Costco好市多 商品經驗老實說」)

到底是消費者方便當隨便？還是好市多的品管螺絲太鬆？有民眾到好市多賣場購物，竟看到超噁髒襪，將照片PO上網，質疑是不良消費者退貨後，被賣場重新上架；但也有人認為，現場試穿搞髒的可能性不低，不過，此PO文也釣出好市多廠商回應，其實答案呼之欲出。

網友在臉書社團「Costco市多 商品經驗老實說」PO文指出，這雙襪子明顯被穿過，還沾有藍色染料起毛球，被埋在一堆襪子裡面，極不衛生。且其襪口鬆脫，看起來也不像只穿過一次。

少網友看到很傻眼，「祝奧客得到香港腳」、「噁到爆！！」、「真的是夠了！可以不要這樣子嗎！」、「 重點穿成這樣還退，人怎麼可以無品成這樣！」、「太扯了！怎這麼沒水準」、「你家就是我家的概念嗎？」、「退貨也要有公德心，穿過不好就留下，沒穿的去退嘛！」、「沒想到會回收上架耶～噁心！」

有圖有真相，可以確定的是，始作俑者是消費者無誤，但一雙穿過被退貨的襪子出現在大賣場，賣方也難辭其咎。有網友質疑，難道是好市多螺絲太鬆，退貨不經查察就直送上架嗎？網友的po文也釣出好市多廠商說明白。依好市多廠商說法，「退貨會直接回到我們倉庫，不會在賣場」。

也有人根本懷疑，是消費者在賣場試穿才搞成這樣。不過，持相反意見者則認為「照片中襪子多處起毛球+腳趾處黑印子=穿洗多次，這不是賣場內試穿逛一圈會造成的髒污。」

(中時電子報)