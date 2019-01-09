賴清德補刀蔡英文？一件事看出民進黨宮心計

2019年01月09日 09:17 中時電子報 王子瑄

總統蔡英文元旦「2019新年談話」，表示近兩年經濟成長及稅收均樂觀，將在今年提出具體方案，實際補助弱勢族群。此被視為總統發出的「大紅包」，卻在受外界痛批後，由行政院副院長施俊吉正式否認，七天髮夾彎民眾傻眼。蔡英文想當聖誕老公公的豪情被行政院變調，熱度才上升立馬遭打臉，賴清德畢業前夕這記回馬槍，讓民進黨宮心計躍上檯面。

據《聯合新聞網》報導，蔡英文亟欲透過站上第一線，重拾民進黨敗選後民心。而賴清德，更被認為此次敗選重要負責對象，因此提出將堅定的來、堅定的去，以讓總統大破大立。然賴清德無論黨內呼聲或社會預期，均有蔡英文2020總統大位競爭者之姿；黨內派系鬥爭尤其激烈，屢傳新潮流切割、獨派反彈之說。

總統府資政吳澧培、前資政彭明敏、長老教會牧師高俊明、中研院前院長李遠哲四位台獨大老的「逼宮」公開信，更是將民進黨這蒸騰欲沸的茶壺蓋掀開，端上檯面；蔡英文、賴清德兩人的關係，也隨這封信而昭然若揭。

在施俊吉的說明中，鄭重否認「薪資低於三萬者將發一萬」傳聞，並強調不但運用方向將大幅調整，預算的編列也得尊重體制法規，故最快也要下一年度才能編列。換言之──蔡英文的新年大「紅包」不發了！所以蔡英文想在農曆年前釋放利多，延續自己好不容易乘習近平、台獨四老、金門豬屍上升的熱度，恐怕也難了。

蔡英文新年談話時那句「『今年』我們更要進一步減輕民眾的負擔」，言猶在耳，卻遭行政院打臉。這個打臉，也被視為賴清德畢業前的「回馬槍」，讓民進黨內宮心計真實上演百姓眼前。網友紛紛留言：「空心菜總統為了2020年連任總統的各種惠民大紅包+賴濫權的政策急轉彎=亂七八糟民進黨政府」、「賴院長的反對太有智慧了，發下去，賴還用選嗎？賴真是神呀！」「貌合神離，人前嘻哈哈，人後捅一刀，正中要害，唉！民黨哪！專搞這下套的事，不見政績只會騙人，這有意思嗎？」

(中時電子報)