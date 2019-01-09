多元選修講座 台灣文學館首發上場

2019年01月09日 11:14 中時 曹婷婷

108新課綱即將實施，慈濟高中為了讓多元選修課程精緻化，透過優質化計畫深入耕耘，由吳宗原老師組成課程研發團隊「特色課程工作坊」，走進台灣文學館舉辦高中教師課程分享講座，慈中教師接力分享多元選修課程，分別為吳宗原《走讀府城》、張齡之《立體風雲》、顏雨詩《海海人生》、李嘉祥《學昔城績》。

吳宗原指出，因應107課綱上路在即，有系統參與各類教學增能研習，進行共備分享進而發展成模組特色課程，增加學校亮點，形塑學校特色，發展出極具特色的相關課程。

教育局長鄭新輝表示，新課綱精神就是希望看到由下而上的教學改變，吳宗原老師帶領的課程研發團隊，發展出多元特色課程，且又能在台灣文學館進行大型的分享會，著實走在台南各學校的前端，希望吳宗原老師團隊能多到各校交流，在經費方面一定積極支持，鼓勵老師持續發展教學專業。

台南市教師會陳杉吉理事長表示，慈濟高中教師能投入如此多心力在新課綱，且重視素養教育，非常令人感動，更佩服吳宗原老師深耕府城文化，發展出頗具口碑的《走讀府城》課程，甚至再影響更多的老師投入多元選修課程的開設。

黃偉哲市長亦以書面推薦的肯定慈濟高中的，並以「越是本土化，越能國際化。」來期勉課程研發團隊持續推動國際教育與本土教育。

200餘位參加研習的老師均表示，聽完也很想上這樣的課程，盼有機會參加《走讀府城》踏查台南、《立體風雲》動手做數學、《海海人生》認識海洋、《學昔城績》尋找古城，並強調課程生動有趣，生活化教學內容，勢必能刺激學生不斷探究與實作。

(中時 )