管不住謝長廷又陷拔擢風波 吳釗燮被砲：到底做啥貢獻？

2019年01月09日 09:20 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

與蘇啟誠職位相同 口譯哥空降華府領24萬

外交部長吳釗燮日前在立法院證實口譯哥趙怡翔將外派駐美代表處擔任政治組長，引發外界議論。有網友認為，吳釗燮不僅被質疑管不動駐日代表謝長廷，近日又陷入拔擢問題，他怒轟「吳部長到底做了什麼貢獻？能夠這樣屹立不倒」。

趙怡翔從未通過外交特考，便以八職等的機要秘書，破格外派擔任十二職等的組長，打破外交部的慣例，引發爭議。台北市議員羅智強日前質疑，趙怡翔因為是吳釗燮的親信，才能一步登天。

然而，吳釗燮爭議不只如此，我駐大阪辦事處前處長蘇啟誠輕生，外界將矛頭指向謝長廷及台日協秘書長張淑玲。謝多次發文欲還原事實真相，也讓國民黨立委質疑吳釗燮管不動謝長廷。

對此，網友whisky0621在PTT發文指出，吳釗燮學經歷完整，背景雄厚，但做事方面，他無法肯定外交部，更直言是「最落漆的外交部」。該網友指出，吳釗燮當部長後，已經是連三斷交都無法掌握，說要辭總是被再三挽留也不用負擔政治責任。此外，該網友說吳釗燮被質疑管不動謝長廷，現在又陷入拔擢問題。該網友認為，連賴清德要走了，吳釗燮確定留任，「是不是連東風都吹不倒吳部長，吳部長到底做了什麼貢獻，能夠這樣屹立不倒？」

對此，網友紛紛諷刺表示「這很民進黨式外交OK的」、「比小強的生命力還頑強」、「特權任用口譯哥實在是無法無天肆無忌憚這個黨厲害」、「蔡英文真的找不到人了」、「民進黨沒人」。

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(中時電子報)