麻豆「市五蝦仁焢肉飯」樂活名攤二星認證

「市五蝦仁焢肉飯」假日生意較好，常不到12點就沒焢肉可賣。（劉秀芬攝）

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麻豆「市五蝦仁焢肉飯」分量不小，內用的話豆腐味增湯喝到飽。（劉秀芬攝）
「市五蝦仁焢肉飯」最近獲得經濟部樂活名攤二星認證。（劉秀芬攝）

台南麻豆傳統市場有不少知名美食，市五公有零售市場內的「市五蝦仁焢肉飯」，開業5年了，已經做出口碑，有固定客源，假日生意好時可賣兩三百份，最近更獲得經濟部樂活名攤二星認證。

陳老闆是麻豆人，開過自助餐店，也曾在新營賣燒烤，生意頗不錯，但他覺得賣燒烤要夜間營業、作息較不正常，於是回到麻豆市五市場內賣蝦仁焢肉飯，每日6點左右到市場備料、滷焢肉，起碼要滷3個小時，9點半才開賣，經常不到12點滷肉鍋就賣到見底。

麻豆市五的蝦仁焢肉飯與北部的焢肉飯很不一樣，控肉是用梅花肉切成小方塊狀，先調味醃24小時入味，再裹上地瓜粉炸熟，然後再滷3小時以上，咬下去肉汁飽滿、軟嫩Q彈，帶著甜甜的正港南部口味。蝦仁用的是火燒蝦，現場粿粉現炸，香氣四溢。

「市五蝦仁焢肉飯」的招牌當然是蝦仁焢肉飯，也可單點蝦仁飯、焢肉飯，還有土產紅燒牛腩飯，送一碗豆腐味增湯，但都一律4種配菜，其中固定會有的是蒸蛋、高麗菜、酸菜，尤其是那南部甜甜口味的酸菜與炸過的蝦仁真是絕配，非常下飯。

陳老闆說，一直以來都從事餐飲業，對做菜有興趣，會改賣蝦仁焢肉飯也是親朋好友鼓吹，開賣5年來生意還可以，他在旁邊另外租了一個攤位設置內用區，內用還可免費續湯，要加飯也沒問題。

店名：市五蝦仁焢肉飯

地址：台南市麻豆區中正路80號

電話：（06）5706578

營業時間：上午9點30分至下午1點30分（周一公休）

售價：蝦仁焢肉飯90元、蝦仁飯70元、焢肉飯70元、土產紅燒牛腩飯100元

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