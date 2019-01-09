國民黨動搖兩岸一中？港媒：勿「東施效顰」

2019年01月09日 10:00 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

國民黨立委、蔣經國之孫蔣萬安日前在政論節目表示，他認同民進黨籍總統蔡英文的「4個必須」，但該說法備受爭議，後來受訪改口稱支持「九二共識」，讓外界霧裡看花國民黨現在的兩岸路線，對此，有媒體評論稱，難道國民黨動搖了一中？真的變成了民進黨的尾巴了？國民黨青壯派偷學無黨籍台北市長柯文哲，只能說是東施效顰。

回顧蔡總統元旦談話所提的「四個必須」：中國必須正視「中華民國台灣」存在的事實；必須尊重2300萬人民對自由民主的堅持；必須以和平對等的方式處理雙方歧異；必須是政府跟政府所授權的公權力機構坐下來談。

據港媒《中評社》報導評論稱，蔡「四個必須」的前提是否定「一個中國」。民進黨否定「九二共識」的理由就是「一個中國」。「四個必須」是蔡兩岸論述的延伸，其背景自也自於「否定一中」。蔣萬安挺蔡的「四個必須」，就等於是否定一中，蔣萬安去支持蔡建構於「兩國論」的「四個必須」，中華民國已變成台灣，兩岸「一邊一國」，毫無「統」的元素在內。如此一來，國民黨的兩岸關係基礎豈不要全盤崩解了？

該評論稱，政壇流傳蔣萬安未來有可能競逐台北市長，甚至與台中立委江啟臣搭配「江蔣配」攻大位。不論如何，「國民黨這些青壯派似認為不藍不綠有利選票，逐漸往綠營的台灣主體論述移動，對兩岸關係的衝擊至為深遠」。

在這種情況下，蔣萬安或國民黨內青壯派，認同蔡的「四個必須」，無異於否定「憲法」疆域，也推翻了「九二共識」的一中基礎。至此「國民黨與民進黨便所差無幾」，也就是台獨口中所謂的「華獨」。

而國民黨青壯派此舉，等於是以「一中各表」包裝「一中一台」，背後有《兩國論》影子。若想搞投機，偷學無黨籍台北市長柯文哲，只能說是「東施效顰」，柯從自稱是深綠到兩岸一家親，和正藍的蔣萬安去認同蔡英文的「四個必須」，可是天差地遠。

(中時電子報)