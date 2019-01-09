國民黨動搖兩岸一中？港媒：勿「東施效顰」

國民黨立委蔣萬安(左)、國民黨主席吳敦義(右)。(圖/合成圖，本報資料照)

友善列印
中時電子報
/綜合報導

國民黨立委、蔣經國之孫蔣萬安日前在政論節目表示，他認同民進黨籍總統蔡英文的「4個必須」，但該說法備受爭議，後來受訪改口稱支持「九二共識」，讓外界霧裡看花國民黨現在的兩岸路線，對此，有媒體評論稱，難道國民黨動搖了一中？真的變成了民進黨的尾巴了？國民黨青壯派偷學無黨籍台北市長柯文哲，只能說是東施效顰。

回顧蔡總統元旦談話所提的「四個必須」：中國必須正視「中華民國台灣」存在的事實；必須尊重2300萬人民對自由民主的堅持；必須以和平對等的方式處理雙方歧異；必須是政府跟政府所授權的公權力機構坐下來談。

據港媒《中評社》報導評論稱，蔡「四個必須」的前提是否定「一個中國」。民進黨否定「九二共識」的理由就是「一個中國」。「四個必須」是蔡兩岸論述的延伸，其背景自也自於「否定一中」。蔣萬安挺蔡的「四個必須」，就等於是否定一中，蔣萬安去支持蔡建構於「兩國論」的「四個必須」，中華民國已變成台灣，兩岸「一邊一國」，毫無「統」的元素在內。如此一來，國民黨的兩岸關係基礎豈不要全盤崩解了？

該評論稱，政壇流傳蔣萬安未來有可能競逐台北市長，甚至與台中立委江啟臣搭配「江蔣配」攻大位。不論如何，「國民黨這些青壯派似認為不藍不綠有利選票，逐漸往綠營的台灣主體論述移動，對兩岸關係的衝擊至為深遠」。

在這種情況下，蔣萬安或國民黨內青壯派，認同蔡的「四個必須」，無異於否定「憲法」疆域，也推翻了「九二共識」的一中基礎。至此「國民黨與民進黨便所差無幾」，也就是台獨口中所謂的「華獨」。

而國民黨青壯派此舉，等於是以「一中各表」包裝「一中一台」，背後有《兩國論》影子。若想搞投機，偷學無黨籍台北市長柯文哲，只能說是「東施效顰」，柯從自稱是深綠到兩岸一家親，和正藍的蔣萬安去認同蔡英文的「四個必須」，可是天差地遠。

(中時電子報)

文章來源：中評社

誰最會處理兩岸關係？竟不是馬英九 網大推是他！
管不住謝又拔擢口譯哥 吳釗燮被… 高雄「羊肉大王」上節目說韓當選…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。