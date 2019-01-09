高鐵雲林站聯外道指標不足 縣長張麗善要求增設

雲林高鐵站站區及聯外道路指標牌面不足，雲林縣長張麗善（左三）實勘，聽取相關單位簡報，指示農曆春節前1周完成增設，讓返鄉遊子及來雲林遠春遊客不致迷路。（許素惠攝）

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高鐵雲林站通車4年來出入乘客數不斷成長，相關指標相形不足，雲林縣府邀請專家會勘，縣長張麗善9日上午也前往現場實勘，指示依專家建議盡快施工增設，務必在農曆春節本月26日前完工，讓返鄉遊子與到雲林走春旅行的遊客不再迷路。

張麗善由縣府工務處長汪令堯、警察局長黃勢清等人陪同，勘察高鐵雲林站區聯外動線指標，而日前工務處也邀請成功大學林佐鼎、逢甲大學徐耀賜兩位教授專家，會同高鐵雲林站長高誌隆、警察局交通隊等相關單位先勘察。

汪令堯指出，雲林高鐵站2015年底通車啟用前，已在聯外道路設置57面、站區內設13面指引牌面，勘察後發現車站西側方向指示牌面較為不足，考量雲林道路特性及民眾行車習慣，學者建議在路口處以行動點指引牌面為主，較長路段適度增設確認點標誌，預計將再聯外道路增設26面、高鐵特區內增加9面，合計35面指標。

張麗善表示，農曆春節愈來愈逼近，不論是外出遊子返鄉，還是前來雲林遊玩的旅客，或者接送乘客的鄉親，屆時都會爆增，周遭交通勢必更繁忙，沒有完善指引，行的秩序會益加混亂，有關工程務必在農曆春節前1周完成，讓大家行的方便。

汪令堯說，會督促廠商即日起派工製作牌面及備料，工期15天，本月26日前一定設置完成。

(中時 )

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