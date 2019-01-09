往生爸爸幫忙慶生？老闆一句話電爆天兵員工

往生爸爸幫忙慶生？老闆一句話電爆天兵員工。(示意圖/達志影像)

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中時電子報
/綜合報導

遇到這種天兵員工，老闆真的要抓狂！台南一名老闆錄取新進汽車美容人員，不過這名員工工作僅僅一個月就請假10天，每次都「剛好」家人出意外，最後員工還跟他說爸爸車禍身亡，要提離職，不過老闆卻發現已經「過世」的員工父親竟然還幫忙慶生，對離職員工神回一句話，讓網友後勁超強。

該名老闆在臉書社團《爆廢公社》發文，表示他最近在台南新開一間店，應徵五名車子美容人員，遇到一名由媽媽陪同的面試者，該名老闆撇除「媽寶」的刻板印象錄用了他，沒想到這名員工工作才一個月，就請假10天，而且理由都「剛好」是「奶奶住院兩天、媽媽車禍三天、爺爺被撞到三天、爸爸工作出嚴重意外急診」。

不過本身身為爸爸的老闆相當體諒員工，想要送紅包探望員工爸爸，卻被員工強力回絕「我爸車禍在加護病房！，當老闆下班帶其他員工要聚餐時，洽巧員工母親在公司門口等候，還帶著「住院的爺爺奶奶」以及「在加護病房的爸爸」，拿著蛋糕要慶祝這名員工生日…。

老闆在尷尬的氛圍中，沒有揭穿員工詛咒父母的謊言，之後打電話慰問員工，員工還哭哭啼啼告訴他「爸爸剛剛急救無效死亡了！我要離職！」，此時老闆終於反將一軍「但是你爸爸靈魂出竅，來公司幫你過生日了！」

老闆補充解釋，之後天兵員工沒再出現，還疑似被同業列入黑名單。網友紛紛笑噴「只能說希望他/她有夠多的親人可以詛咒，不然人數用完，就很尷尬…」、「原po的器度很大」、「慣員工一定比慣老闆來的多！」、「上個班...全家都被詛咒是怎樣」、「為了錢什麼都說的出口！會有報應的！」

(中時電子報)

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