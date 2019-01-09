MLB》沒簽到馬恰多怎辦？白襪、費城人可能改搶他

前釀酒人內野手穆斯塔卡斯(Mike Moustakas)。（美聯社資料照）

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中時電子報
/綜合報導

目前大家都在關注自由球員馬恰多（Manny Machado）會加盟哪一隊，除了洋基已做好落空準備，白襪、費城人也將前釀酒人內野手穆斯塔卡斯（Mike Moustakas）當成沒爭取到馬恰多的備案，這一波搶人大戰不會隨著馬恰多的合約確定而結束。

前年冬天，穆斯塔卡斯投身自由球員市場，卻直到3月才被老東家皇家以1年650萬美元（約2億台幣）的合約簽回，季中被交易至釀酒人。去年球季結束後，他又成為自由球員，目前仍未獲得合約。

現年30歲的穆斯塔卡斯是左打者，去年待過2支球隊，152場出賽，繳出.251/.307/.431的打擊三圍，另有28支全壘打是他生涯第2多，貢獻95分打點是生涯新高。他2015、2017年2度入選明星賽，2017年獲得東山再起獎。

不像之前苦等不到合約的情況，今年穆斯塔卡斯的新合約逐漸成形，據了解，正在爭取馬恰多的白襪與費城人可能將他當作備案。至於洋基則是早一步簽下老將內野手屠洛威斯基（Troy Tulowitzki）。

白襪相當了解穆斯塔卡斯，因為他在皇家待過至少7年，然而穆斯塔卡斯可以滿足費城人左打的需求，因為費城人陣中右打偏多，這樣看來，費城人也許更適合他，特別是在錯過哈波之後。

費城人若簽下穆斯塔卡斯或馬恰多後，也會尋求交易內野手法蘭柯(Maikel Franco)，過去教士就曾對這位球員感興趣。

(中時電子報)

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