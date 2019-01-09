台鐵春節車票狂銷50萬張！東部幹線長途多賣光

2019年01月09日 10:58 中時 李宜秦

台鐵局春節假期列車今（9）日凌晨零點開賣，至今早9點為止，共完成23萬9240筆、50萬4013張訂票。其中台北往花蓮、台東方向列車，在2月1日下午5點到9點、2月2日晚上8點前，長途自強號座位已售罄；台東、花蓮往台北方向的列車，也是在2月9日早上7點到晚上9點、2月10日下午1點到7點的車票都搶購一空。

今年的春節連續假期長達9天，台鐵局在1月31日至2月11日的春節疏運期間，將加開513班加班車，並在節前、節後推出優惠，包括離峰時段7折、指定班次大專生69折等。

今日凌晨開賣車票後，東部幹線與南迴線的長途座位票多已售罄，在東部幹線部分，台北往花蓮、台東方向列車，2月1日下午5點到9點、2月2日晚上8點前的長途自強號座位已售完，僅剩中、短途自強號與莒光號有餘票。

台東、花蓮往台北方向的列車，也是在2月9日早上7點到晚上9點、2月10日下午1點到7點的車票都搶光，僅剩短途有票。此外，2月1日5268次及2月9日5267次紅眼列車尚有餘票。

而南迴線車票預訂部分，高雄往台東方向在2月1日下午5點到9點、2月2日早上6點到12點間，長途自強號座位都已賣光；台東往高雄方向也在2月9日早上6點到12點、2月10日早上9點到下午5點都已賣光。

而加開北花對號區間快車部分，2月2日台北往花蓮的5694、5696次座位已賣完，其餘日期與車次尚有餘票。台鐵局提醒，完成訂票的旅客要在2天內，至台鐵局各電腦售票車站、郵局、便利商店等繳款取票，也可利用網路信用卡付款購票系統。逾期未取的車票，將在本月11日早上9點重新釋出。

有民眾表示，為了搶票請朋友、家人共3台電腦一起搶，雖然訂票過程仍有些等待時間，但也等不超過3分鐘，較以往而言，這次的購票過程可算十分順利，且最後也都順利買到車票。

(中時 )