台鐵春節車票狂銷50萬張！東部幹線長途多賣光

台鐵春節車票今日凌晨開賣，狂銷50萬張車票。（姚志平攝）

友善列印
中時

台鐵局春節假期列車今（9）日凌晨零點開賣，至今早9點為止，共完成23萬9240筆、50萬4013張訂票。其中台北往花蓮、台東方向列車，在2月1日下午5點到9點、2月2日晚上8點前，長途自強號座位已售罄；台東、花蓮往台北方向的列車，也是在2月9日早上7點到晚上9點、2月10日下午1點到7點的車票都搶購一空。

今年的春節連續假期長達9天，台鐵局在1月31日至2月11日的春節疏運期間，將加開513班加班車，並在節前、節後推出優惠，包括離峰時段7折、指定班次大專生69折等。

今日凌晨開賣車票後，東部幹線與南迴線的長途座位票多已售罄，在東部幹線部分，台北往花蓮、台東方向列車，2月1日下午5點到9點、2月2日晚上8點前的長途自強號座位已售完，僅剩中、短途自強號與莒光號有餘票。

台東、花蓮往台北方向的列車，也是在2月9日早上7點到晚上9點、2月10日下午1點到7點的車票都搶光，僅剩短途有票。此外，2月1日5268次及2月9日5267次紅眼列車尚有餘票。

而南迴線車票預訂部分，高雄往台東方向在2月1日下午5點到9點、2月2日早上6點到12點間，長途自強號座位都已賣光；台東往高雄方向也在2月9日早上6點到12點、2月10日早上9點到下午5點都已賣光。

而加開北花對號區間快車部分，2月2日台北往花蓮的5694、5696次座位已賣完，其餘日期與車次尚有餘票。台鐵局提醒，完成訂票的旅客要在2天內，至台鐵局各電腦售票車站、郵局、便利商店等繳款取票，也可利用網路信用卡付款購票系統。逾期未取的車票，將在本月11日早上9點重新釋出。

有民眾表示，為了搶票請朋友、家人共3台電腦一起搶，雖然訂票過程仍有些等待時間，但也等不超過3分鐘，較以往而言，這次的購票過程可算十分順利，且最後也都順利買到車票。

(中時 )

高鐵雲林站聯外道指標不足 縣長… 免稅店莫名「贈品」千萬別拿！背…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。