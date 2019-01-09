高雄「羊肉大王」上節目說韓當選生意差 韓粉狂打臉

2019年01月09日 10:31 中時電子報 邱珮畇

一家名為「羊肉大王」的店家昨在綠營政論節目，稱高雄市長韓國瑜當選後，生意沒有比去年好，今年還比較差。(Youtube截圖)

韓粉起底發現，店家去年12月底就在FB貼出頂讓訊息說是退休規劃，且店家位在三民區，網友懷疑是想讓韓粉攻擊炒知名度，引起綠營粉絲前往捧場。(韓國瑜後援會)

高雄岡山區以羊肉聞名，但一家名為「羊肉大王」的店家昨在綠營政論節目，稱高雄市長韓國瑜當選後，生意沒有比去年好，今年還比較差，並說韓國瑜的愛情產業是「空砲彈」。韓粉起底發現，店家去年12月底就在FB貼出頂讓訊息說是退休規劃，且店家位在三民區，網友懷疑是想讓韓粉攻擊炒知名度，引起綠營粉絲前往捧場。

韓國瑜選前在岡山造勢時，在地羊肉店家忙翻，有人備料10倍早上7點就開門。選後高雄觀光人氣旺，各地韓粉紛紛去高雄朝聖，旗津人潮也擠爆。

但臉書「韓國瑜後援會」有網友貼文，「岡山羊肉大王金文玉在三立說韓國瑜當選後景氣沒有變好，他的羊肉生意比往年還差，大家記住他說的吧！」有韓粉立即呼籲，記得「郭家肉粽」教訓，不要攻擊店家被挑撥了。

一家名為「羊肉大王」的店家，昨上《三立》政論，主持人陳斐娟問「羊肉大王」老闆金文玉，韓國瑜當選後生意有比較好嗎?金文玉說:「我是覺得聽聽就好，因為每天都會去市場，市場如果人多的話，那就代表六畜興旺，結果選舉完還是一樣，沒有增加出來。」

金文玉並說，賣羊肉是有季節性的，冬天比較好，夏天比較差，但是今年高雄比較熱，生意就比較差。

陳斐娟再問:「所以今年生意有比去年好嗎?」 金文玉連連搖頭說，沒有，絕對沒有!今年生意比較差一點，不能接受但還是可以同意。他還說，「選舉完高雄的經濟有沒有變好?絕對沒有變好!」

陳斐娟問:不是跨年有80萬人?金文玉:「因為有人看報紙憑感覺你知道嗎?你市場走一圈，選舉前的人潮也是這樣，選舉後的人潮也是這樣，都沒有改變。」

陳斐娟再問，老闆怎麼看韓國瑜的愛情產業鏈?要不要也辦婚宴羊肉爐。金文玉說，不用，他在那邊在地做那麼久了，都有很多客戶。他覺得韓國瑜的愛情產業根挖石油一樣，空砲彈!隨便說說的，聽聽就好。

「韓國瑜後援會」網友起底，店家去年12月底就在FB貼出頂讓訊息說是退休規劃，且店家位在三民區。

韓粉們留言「我岡山人，沒吃過這家」、「民眾有選擇的權力，生意不好一定有原因的，自己不檢討，還怪別人」、「有認識岡山賣羊肉的問過他們，生意比以前好」、「他想學高雄肉粽的手法來欺騙大衆，這就是民派的奸計，請大家不要受騙上當」、「他是故意這樣講的吧？這樣綠蛆才會學韓粉一樣一窩瘋去捧場，你們都上當了」、「他出来講生意差，是在打廣告，因為—些綠的会馬上去挺他的(不管好不好吃)」、「羊肉爐賣不好怪韓市長...怎不怪姥英或花嬤呢？」

(中時電子報)

韓粉岡山報到! 羊肉店忙到不要不要│中視新聞 20181114