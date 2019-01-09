NBA》老鷹客場戰暴龍 豪哥重返先發有出色表現

老鷹客場挑戰暴龍，林書豪(右)重返先發有出色表現。(美聯社)

友善列印
中時電子報

本季被降為替補的華裔球星林書豪，今天終於在客場挑戰東區霸主暴龍的時候重返先發，首節就攻下10分的他，幫助球隊取得領先地位，這是他上賽季效力籃網首戰就摔斷腿，整季報銷之後再次回到先發位置，而他也把握住機會，讓總教練皮爾斯看到他的價值存在。

老鷹本季為了栽培新秀崔楊，因此將包含林書豪與卡特在內的多位老將都雪藏在板凳席上，尤其是林書豪非常不受皮爾斯的重視，平均每場比賽上場時間在20分鐘上下，在被壓縮的情況，林書豪的表現自然不如過往，但他還是有好幾場精彩的表現，並且幫助球隊贏球，前役與熱火之戰第三節最後3分多鐘連得11分，最終率領老鷹大贏24分，也由於有這場出色演出，替自己爭取到今日先發機會。

林書豪在2011-12效力於尼克的時候，當時他抓住安森尼受傷機會竄起，颳起至今讓球迷津津樂道的「林來瘋」，他不但在「小飛俠」布萊恩的面前砍進生涯最高38分，而且還在2012年2月14日客場挑戰暴龍的時候投進弧頂絕殺三分球，如今相同的畫面又再次上演，就看豪哥能否上演奇蹟二部曲了。

(中時電子報)

MLB》沒簽到馬恰多怎辦？白襪、… NBA》林書豪先發20分9助攻 老鷹…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。