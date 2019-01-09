NBA》老鷹客場戰暴龍 豪哥重返先發有出色表現

2019年01月09日 10:36 中時電子報 黃邱倫

本季被降為替補的華裔球星林書豪，今天終於在客場挑戰東區霸主暴龍的時候重返先發，首節就攻下10分的他，幫助球隊取得領先地位，這是他上賽季效力籃網首戰就摔斷腿，整季報銷之後再次回到先發位置，而他也把握住機會，讓總教練皮爾斯看到他的價值存在。

that's a way to start the 4th. pic.twitter.com/sSmmSRDtij — Atlanta Hawks (@ATLHawks) 2019年1月9日

老鷹本季為了栽培新秀崔楊，因此將包含林書豪與卡特在內的多位老將都雪藏在板凳席上，尤其是林書豪非常不受皮爾斯的重視，平均每場比賽上場時間在20分鐘上下，在被壓縮的情況，林書豪的表現自然不如過往，但他還是有好幾場精彩的表現，並且幫助球隊贏球，前役與熱火之戰第三節最後3分多鐘連得11分，最終率領老鷹大贏24分，也由於有這場出色演出，替自己爭取到今日先發機會。

林書豪在2011-12效力於尼克的時候，當時他抓住安森尼受傷機會竄起，颳起至今讓球迷津津樂道的「林來瘋」，他不但在「小飛俠」布萊恩的面前砍進生涯最高38分，而且還在2012年2月14日客場挑戰暴龍的時候投進弧頂絕殺三分球，如今相同的畫面又再次上演，就看豪哥能否上演奇蹟二部曲了。

(中時電子報)