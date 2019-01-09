網傳「中油自助加油5折券」詐騙 中油嚴正澄清

中油澄清，從未在手機通訊軟體設立官方帳號，所有行銷活動均以正式新聞稿或授權加油站現場公告為依據。(中油提供)

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中油：未在任何社群及通訊軟體舉辦「贈送中油自助加油5折券」等活動(中油提供)
中油強調，針對行為人觸犯商標法、意圖使他人受騙等不法行為，恐涉刑責，將視情況採取法律行動。(中油提供)

年關將至，網路社群及手機通訊軟體再次出現假藉「台灣中油股份有限公司」名義，以「中油迎新年推出特別活動」為主題，宣稱加入台灣中油LINE好友，或對臉書粉絲團及文章按讚、將文章分享出去等即可獲得「中油自助加油5折券」等詐騙訊息。

對此，中油嚴正澄清，從未在手機通訊軟體設立官方帳號，所有行銷活動均以正式新聞稿或授權加油站現場公告為依據。民眾如遇類似蓄意詐騙行為或內容，可使用通訊軟體提供之功能提出檢舉，或向中油查證，以避免更多不知情民眾受害。

此外，針對該行為人假藉台灣中油名義使用企業識別標誌及官網圖片，甚至盜用「台灣中油火炬」等商標欺瞞消費者之不法行徑，中油已主動調查瞭解，將視情況採取法律行動，以確保中油資訊、交易安全，維護消費大眾權益。

中油表示，最近網路及手機出現許多翻新的詐騙手法，其中以加入LINE群組即送貼圖、優惠券或折價券居多，逢年節出現頻率更高。去(107)年即有不肖人士多次假借「慶祝母親節分享連結即贈500元加油券」、「中油為父親節加油」及「慶祝中油100周年慶」等名義，於LINE群組發出詐騙訊息，經中油檢舉並向社會大眾澄清已銷聲匿跡。

不料，近日又有心人士再度利用春節將近的機會，稱民眾加入台灣中油LINE好友或對粉絲團按讚等即可領取「中油自助加油5折券」，以惡劣手法欺瞞不知情民眾，藉此竊取個資或另有他圖，實不足取。

對於此類詐騙行為，中油呼籲提醒，該帳號非中油所設，提醒社會大眾不要參加該活動，以免受騙上當。針對行為人觸犯商標法、意圖使他人受騙等不法行為，恐涉刑責，中油也將視情況採取法律行動。

(工商 )

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