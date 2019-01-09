資產被凍結法院判黨產會勝訴　救國團將提抗告

2019年01月09日 11:07 旺報 李侑珊

救國團不滿被黨產會認定為國民黨附隨組織、凍結名下資產，聲請停止執行，但台北高等行政法院昨日裁定駁回，得抗告，對此救國團今(9)日透過聲明回應，將會依法抗告，以維護權益及憲政法制。

救國團表示，台北高等行政法院雖稱黨產會認定救國團為國民黨附隨組織，導致救國團所有財產均遭禁止處分，財產接無從動支，黨產會的處分實際上已完全剝奪救國團的財產處分權。

救國團提到，包括各運動中心、政府標案等營運相關費用支出，都是救國團為履行與各地方政府所締結，以促進民間參與公共建設營運移轉契約，為維持正常營運，盼黨產會就此經費運用不列入禁止處分範圍內，然而黨產會甚至連此等財產均一概否準，並未給予任何例外。

救國團為申請經費動支，迄今仍與黨產會間有頻繁之公文往來，足證救國團所有財產確實均遭到禁止處分，台北高等行政法院裁定理由明顯不符合卷內證據，違反證據法則。

救國團也強調，救國團並非政黨或政治組織，數十年來不僅未參與政黨或政治活動，亦無一塊錢流入政黨或任何政治人物，黨產會卻以未經法官保留，不符合正當法律程序，且僅有過場而無實質意義之聽證程序，逕以原處分認定救國團為國民黨附隨組織，這樣一個明顯違憲、違法的處分，卻具有概括性凍結救國團所有財產、禁止處分之巨大不利效果，台北高等行政法院卻認為未有停止執行之急迫性，對於原處分之效力實顯有誤認。

此外，救國團認為，黨產會原本於協調會中承諾救國團僅須「按季」提報開支，以供其審核，事後卻恣意打破承諾，無理由要求救國團須改成「按月」提報，以便黨產會進行逐月審核，明顯違反誠信原則。

救國團還提到，黨產會根本無視於救國團為一員額龐大及事務多元之組織體，黨產會甚至於審核過程不斷考驗事務辦理之時程底線，當月所需經費屢屢於當月才審議完畢，且不斷要求救國團補件說明，公文往返及行政作業即讓救國團疲於奔命，明顯干擾救國團事務規劃及時程安排，公益救災甚至因此延宕或取消，

救國團指出，例如救國團去年申請動支用於8月23日南部大雨救災行動的愛心急難扶助基金，黨產會卻拖遲多日始告知審查結果，遲誤投入救援時機，坐令諸多受災民眾喪失及早獲得幫助之機會。另外，因為黨產會的審查進度拖延，使救國團所擬舉辦之青少年法治研習營活動因此未能及時舉行，而不得不放棄，可見臺北高等行政法院裁定理由稱黨產會對救國團動支許可的申請「即時處理」，顯然與實際狀況不符。

救國團認為，目前會內所有舉止，均仰賴黨產會鼻息，若未事前取得黨產會同意均動彈不得，無異已侵奪並架空救國團的事務決策自主權，完全箝制救國團的結社自由、言論及表現自由，於我國今日所處之民主憲政環境下，殊難想像竟能容許黨產會如此堂而皇之進行言論的事前審查，卻不被認為有違憲、違法之嚴重侵害人權問題。

對此，救國團強調，救國團雖遭遇困難，卻始終未曾忘記所秉持的公益精神及信念，對於台北高等行政法院的裁定結果雖深感遺憾，但仍將依法提起抗告，以維護權益及憲政法制。

(旺報 )