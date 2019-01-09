96％瘦子都吃早餐 她們靠這6訣竅健康又苗條

吃早餐能刺激大腦釋放多巴胺，此快樂化學物質可控制衝動，進而降低極度渴望食物的頻率。(達志影像/shutterstock)

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中時電子報
/綜合報導

有人覺得吃早餐很重要，有些人覺得可有可無，有人還根本不吃！這三者的差別到底是什麼？其實醫學界尚無定論。不過，研究發現，百分之九十六的瘦子都是吃早餐的，且大部分吃高纖早餐搭配蛋白質。科學家解釋，吃早餐能刺激大腦釋放多巴胺，此快樂化學物質可控制衝動，進而降低極度渴望食物的頻率。

近日出版的《解除每天毒害健康讓你變胖的「糖毒危機》新書指出，2015年康乃爾大學曾做過實驗，研究人員對147人進行調查，他們長年維持健康體重，不靠節食也毋須多花力氣。只有百分之四的人不吃早餐。而吃早餐的人：51%吃水果和蔬菜；41%吃乳製品；33%吃冷的麥片；32%吃麵包；31%吃蛋；29%吃熱的麥片；26%喝咖啡。

換句話說，有百分之九十六的瘦子吃早餐，而且大部分都是吃高纖早餐搭配蛋白質。一點也不令人意外，對吧？

密蘇里大學找來18到20歲的肥胖女性作研究，她們因為經常節食而不吃早餐，吃早餐能刺激女性的大腦釋放多巴胺，而這是一種可控制衝動的快樂化學物質，早上吃了早餐之後，接下來極度渴望食物的頻率會降低。

除非你自己當老闆或是過著悠閒的生活，否則仍要維持吃早餐的習慣，且早餐要愈簡單方便愈好。然而，要吃早餐攝取豐富的營養，專家指出得掌握6個訣竅，。

一、不要超出安全範圍

每一頓正餐都一樣，包括早餐，不可以含有添加糖飲料，纖維和糖分至少要一樣多。

二、儘可能多吃纖維

早餐所攝取的纖維僅佔全日的百分之二十一，午餐是百分之三十，晚餐是百分之四十。

三、別忘了蛋白質

有大量證據顯示富含蛋白質的早餐有助於抑制對食物的渴望，減少一整天下來攝取的總熱量。因此，不要害怕叫一份含三顆蛋的蛋餅當早餐。

四、儘量燃燒熱量

阿肯色大學的一項研究發現，食用含蛋白質早餐的年輕人，不但比較不容易餓，燃燒的熱量與分解的脂肪也比只吃含碳水化合物早餐的年輕人多。

五、先運動再進食

最近有研究發現，早餐前運動會比午餐後運動燃燒更多熱量。

六、吃真正的「蛋」

《國際肥胖症期刊》裡的一項研究，比較了早餐只吃貝果與吃貝果加兩顆蛋的兩種人。每天多吃兩顆蛋的人，比較容易對飲食法持之以恆，因為蛋提供了飽足感。

(中時電子報)

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