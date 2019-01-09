獨家》國寶也外賣？故宮晶華禮品店開幕

2019年01月09日 11:02 工商 姚舜

「清宮12色菊瓣盤」可以盛菜，也可以放零食。（圖／晶華酒店）

「清宮12色菊瓣盤」是故宮晶華飲宴中心客人詢問度最高的餐具。（圖／姚舜）

故宮晶華禮品店販售的餐具器皿，底部都會印上「故宮晶華」字樣，文氣十足。（圖／姚舜）

國寶宴中盛裝「肉形石」的器皿，如今可以在故宮晶華禮品店珼回家了。（圖／晶華酒店）

將國寶宴餐具買回家，發揮創意與廚藝，「家宴」也能變身「國寶宴」。（圖／晶華酒店）

開在故宫晶華飲宴中心B1的禮品店，今（9)日正式開幕。（圖／晶華酒店）

占地不到5坪的「故宮晶華禮品店」，展售近100種食藝文化商品與文創伴手禮。（圖／晶華酒店）

紋鼎造型瓷器、玉璧造型的ShowPlate秀盤、潑墨山水筷架、清宮十二色釉彩菊瓣盤…，這些都是故宮晶華飲宴中心「國寶宴」中用來盛裝菜餚的食器餐具，如今消費者可以買回家，請客時「讓家宴也能變身國寶宴」，或是買回去當伴禮送給親朋好友。

由於不少故宮晶華的客人消費用餐後，表示想購買飲宴中心的餐具食器，帶回家自用或送給親友，晶華酒店集團決定正式進軍伴手禮市場，在故宮博物院院區內的故宮晶華宴飲中心開設「故宮晶華禮品店」，此一實體門市店面並於今(9）日正式開幕。日後前往故宮晶華品嘗佳餚美饌，也可以順便在「文氣」中足的禮品店購買伴手禮，將深化美食文化之旅的體驗記憶，並與友朋分享。

此外，農曆年節將近，不少人都在購買年節禮盒，這個年如果想給朋友不一樣的年禮，則到「故宮晶華禮品店」走走，挑一個其它地方買不到的商品，可以給親友一個驚喜。

今（9)日正式開幕的「故宮晶華禮品店」，位在台灣觀光熱點故宮博物院院區內的故宮晶華宴飲中心B1，面積不大、約4.5坪的門市陳列展銷近百種伴手禮商品。其中分4大系列類，包括：文物禮品、晶華嚴選、文創小物，以及台灣好物。其中有些商品是晶華團隊自行研發設計，有部份商品則是與藝拓公司合作開發，另外也有寄賣商，種類非常多元。

在四大商品系列中，以故宮文物為創意發想、結合食器功能的「文物禮品」系列中有弦紋鼎造型瓷器、玉璧展示盤、潑墨山水筷架、清宮十二色釉彩菊瓣盤。「晶華嚴選」系列商品包括冷凍、常溫晶華冠軍牛肉麵禮盒、鳳梨澄沙奶黃酥、精釀茶啤酒以及全新推出的晶華府城肉燥常溫熟食料理包。

「文創小物」系列有如台灣小吃冰箱磁貼、喔熊美食系列磁鐵等。而晶華攜手台灣在地知名藝術工作者共同合作的「台灣好物」系列，如台灣第一筷、三和瓦窯選物、印花樂布品、多力日曬有機冠軍米、新和春壺底油等，國外觀光客以及國內消費者可以把握用餐前後的空檔時間，為自己及親友挑選最適合的禮物。

(工商 )