高級中等學校藝才班簡章公告 分術科測驗及分發2階段辦理

2019年01月09日 11:03 中時 林志成

教育部表示，108學年高級中等學校藝術才能班特色招生甄選入學各類各區簡章今天公告，藝術才能班特色招生甄選入學以分類、分區方式，並分術科測驗及分發作業2階段辦理。

音樂班考主修(樂器)、副修(樂器)、視唱、聽寫、樂理及基礎合聲5科；美術班考素描、水彩、水墨及書法4科；舞蹈班考芭蕾、現代舞、中國舞、即興與創作4科；戲劇班考口語表達、專長表演及創意思維3科。

分發作業以術科測驗分數及學生志願作為依據，各校並得以國民中學教育會考評量結果為入學門檻。國中非藝術才能班學生亦可報考，且不受免試就學區之限制，但僅能向一區（校）報名術科測驗及申請分發。

重要日程如下：

一、108年3月4日(星期一)至3月8日(星期五)：術科測驗線上報名及郵寄繳件。

二、108年4月13日(星期六)至14日(星期日)：美術班、戲劇班術科測驗。

三、108年4月20日(星期六)至22日(星期一)：音樂班、舞蹈班術科測驗。

四、108年6月10日(星期一)至14日(星期五)：甄選入學分發報名及郵寄繳件時間。

五、108年7月10日(星期三)：聯合分發學校現場撕榜及報到。

六、108年7月12日(星期五)：獨招學校分發及報到。

教育部提醒今年度準備報考高級中等學校音樂、美術、舞蹈及戲劇班考生留意術科測驗報名時間及各項期程，並可至各類各區主辦學校或國教署資優教育資源網／招生計畫／藝術才能／簡章表件(網址：https：／／adapt.set.edu.tw／excellent／)免費下載簡章。

(中時 )