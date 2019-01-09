影》太恐怖！評鑑甲等托嬰中心 竟鐵櫃塞童、鍋鏟打腳底

2019年01月09日 11:07 中時電子報 黃眉青 、中國時報 譚宇哲 、中國時報

議員張維倩爆料，新北市評鑑甲等托嬰中心竟將幼童塞鐵櫃、鍋鏟打腳底。(張維倩提供)

新北市一間托嬰中心傳出虐童案！新北市議員張維倩今(9日)陪同受害者家長召開記者會，揭發新北市某間評鑑甲等的托嬰中心，托育人員對孩童施虐，家長痛訴，托嬰中心在監視器死角將孩童塞入鐵櫃中，還用鍋鏟暴打小孩腳底，畫面讓人怵目驚心。

新北市永和區一處評鑑甲等的托嬰中心，托育人員涉嫌對幼童施暴，包括將幼童塞入櫃子中，用粗暴手段拉扯幼童上下搖晃，更用鍋鏟爆打幼童腳底，新北市議員張維倩接獲家長提供影片陳情，痛批「太惡劣」，新北市社會局表示，已立即啟動調查，若情節皆屬實，將開罰托嬰人員及托嬰中心6到30萬元，勒令停業。

從監視器畫面可見，一名托育人員粗暴上下搖晃幼童，強行將幼童塞到櫃子之中，更將幼童放倒在地上，拿起鍋鏟猛打小孩腳底板，小孩痛得發出陣陣哀嚎，哭聲淒厲。

新北市議員張維倩9日上午舉辦記者會，公布家長提供的托嬰中心側錄影片內容。（譚宇哲攝）

張維倩9日上午舉辦記者會，公布家長提供的托嬰中心側錄影片內容，多個片段的影片中托育人員一下子手段粗暴地拉扯搖晃幼童，一下將幼童拎起來痛打，甚至還將幼童塞到櫃子裡，手持木製鍋鏟爆打幼童腳底板，施虐動作伴隨幼童慘痛哭嚎聲，令人痛心。

張維倩指出，受虐的1歲幼兒是在2017年7月入學，去年底家長發覺小朋友抗拒上課，反應異常，耳朵還有發紅，詢問中心人員卻辯稱是小朋友互相拉扯，直到取得側錄影片佐證，才揭發托嬰中心的惡行。

張維倩表示，2歲以下的幼童根本不會用言語表達，托育人員竟忍心對他們施虐，根本毫無照顧熱忱與愛心，該托嬰中心竟還可以獲得社會局評鑑甲等，試問市府如何辦理評鑑工作？這樣的評鑑標準，未來還能再給家長信心嗎？要求立即落實不適當托嬰中心的淘汰機制。

社會局兒童托育科科長林秀穗表示，該托嬰中心2010年立案，過去並無遭投訴虐童情形，僅有因環境衛生問題遭投訴，事發後已立即啟動調查，並通知托嬰中心的家長，將先開罰施虐的托嬰人員及托嬰中心6到30萬元，若情節嚴重，將勒令業者停業。

(中時電子報)