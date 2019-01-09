洪曉蕾胸前深V尬她中空裝同框前夫「很正常」

2019年01月09日 11:13 中時 洪秀瑛

左為林又立，右為趙逸嵐。（粘耿豪攝）

左為白歆惠，右為莊凱勛一家人。（粘耿豪攝）

左為林柏叡，右為李銘順兄弟。（粘耿豪攝）

林又立（左起）、凱渥董事長吳鋒及旗下模特兒邱馨慧、鄒寧恩。（粘耿豪攝）

凱渥8日舉辦33周年「CatwalkFashionParty時尚有愛」派對，旗下來自亞洲各地的百位名模藝人一同參與，星光熠熠，爭奇鬥艷。洪曉蕾一身火辣深V洋裝，與李曉涵中空褲裝鬥艷，洪曉蕾先前和前夫王世均被拍到同框，她解釋是小孩的活動，「我們都是小孩的爸爸媽媽，同框很正常」。

久未在台露面的白歆惠，特地從香港回台參加公司的活動，壓軸現身。她提到自己的兩個寶貝兒子滿臉笑意，笑言每次要出遠門總會掛念在家等待的小孩，這次難得出席活動，見到許久沒見的朋友，讓她有渡假感覺。

白歆惠說，走入家庭才懂得愛的深度和廣度，時尚對於她，現在可能離她有段距離，可是現在只要把兒子裝扮得漂亮可愛就覺得開心、幸福，「小孩就是我的一切」。她照顧2歲半和6個月的兒子從沒崩潰過，想生女兒？她說順其自然。

凱渥的名模藝人最近也傳出不少喜事，林又立先前傳出待嫁女兒心，但因為創業剛起步，婚禮可能要到明年才會實現。一同亮相的邱馨慧以高麗菜做成捧花，本身是花藝師的她，希望透過高麗菜不同展現，讓農民的努力被看見。

莊凱勛抱著7個月大的兒子Mars，嬌妻甜蜜挽著他一起出席，兒子第一次面對大場面完全不怕生，連莊凱勛都誇兒子淡定。有子萬事足的他，看著兒子一天天平安長大，對他來說就是最大的愛。同樣也滿口爸爸經的鍾承翰帥氣走紅毯，提到兒子「漢堡」相當黏他，長達一個月都只找爸爸不叫媽媽，讓他十分驕傲，他今年3月將有新作品《最佳利益》上檔，鍾承翰也將積極加入宣傳，這陣子利用空檔時間多陪伴小孩。

神仙眷侶廖奕琁及鈴木有樹一起出席，一身魚尾洋裝出席的廖奕琁，搭配身穿黑西裝的鈴木有樹，鏡頭前閃瞎眾人。廖奕琁表示，他們對彼此的愛有許多方式展現，雖然成為夫妻難免有摩擦，但只要對彼此有愛就都能解決；提到老公鈴木有樹比起自己更愛乾淨，兩人對於打掃偶有爭執，廖奕琁說現在都有反省，笑稱會把碗先洗好，希望老公不要再碎唸她了。

首次同台的李銘順和李銘忠影帝兄弟檔一同來台，好心情藏不住，李銘順有了小孩之後總是對小他5歲的弟弟催婚，「我成家之後，覺得有孩子是很幸福的事，父母不在了，弟弟的幸福我當然要幫忙留意」，笑言總是會把自己小孩可愛的照片傳給弟弟看，希望能激起李銘忠想婚念頭。李銘順被問到會不會再拚一個小孩？他說：「我一直在努力，希望老天爺給我這個機會。」

凱渥董事長吳鋒對於凱渥未來發展深具信心，除了繼續拓展集團版圖，更將積極跨足影視，從兩岸到亞洲各地尋找更多的合作夥伴。吳鋒將派對主題定為「愛」，他說：「時尚給人一種神祕、高冷的感覺，但愛是有溫度的」，也許下新年新願，「希望旗下員工都能賺大錢，我也能跟著沾光」。

(中時 )