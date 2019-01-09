NBA》林書豪先發20分9助攻 老鷹飲恨不敵暴龍

2019年01月09日 11:12 中時電子報 黃邱倫

老鷹今日前往多倫多踢館，華裔球星林書豪終於重返先發，出賽34分30秒，手感發燙10投8中，攻下20分、4籃板、9助攻，雖然有出色表現，可惜老鷹最終還是以101比104飲恨不敵全聯盟戰績第一的暴龍。

A THING OF BEAUTY pic.twitter.com/T06uAUqObB — Toronto Raptors (@Raptors) 2019年1月9日

林書豪首節就得心應手得連頭帶罰攻下10分，帶領老鷹31比28取得領先優勢，次節僅靠罰球得到1分，下半場攻勢再起連得5分，同時也傳出不少好球，打完第三節老鷹落後3分，決勝節，戴德蒙兩罰得手，老鷹101比98超前，可惜班布利發生失誤，里歐納德抄截成功，並且助攻給伊巴卡暴扣得分，暴龍逆襲收下勝利。

林書豪上賽季開幕戰就受傷導致整季報銷，本季來到老鷹未能獲得重用，只能從板凳席上出發，今日雖有出色表現，無奈還是沒能幫助球隊斬殺東區霸主，實為可惜。

2016年籃網主場迎戰勇士，林書豪繳出10分、8籃板、11助攻的準大三元成績單，可惜最終籃網以敗仗收場。

2017年4月10日客場挑戰塞爾提克，豪哥26分、12籃板、4助攻，光是靠罰球就得到16分，但籃網105比114敗下陣來。

去年11月21日老鷹主場打暴龍，替補上陣的林書豪，全場13投11中，飆進了4顆三分球，攻下本季最高26分；兩天後再戰塞爾提克，豪哥依舊有19分、10助攻與5籃板的好表現，然而積弱不振的老鷹，兩場比賽都慘敗。

(中時電子報)