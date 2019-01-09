口譯哥爽領近300K！前駐美政治組長爆嗆4字

2019年01月09日 11:19 中時電子報 王子瑄 、 蕭子瑄

【精彩】破壞國家體制！口譯哥無資歷直升駐美高官 前外交官：我當上前花了20年

日前外交部長吳釗燮在立法院證實，「口譯哥」趙怡翔將外派駐美代表處，並將接任政治組長，引發軒然大波。曾任同職的介文汲痛批乾脆廢掉外交特考，這樣的人事任命簡直「違法亂政」。

趙怡翔在2016年蔡英文總統就職國際記者會上，一戰成名，後緊跟吳釗燮任辦公室機要秘書。如今，更在吳釗燮羽翼下，空降駐美代表處政治組長。消息一出，各界譁然，更引發相關領域人士重砲抨擊，認為根本破壞體制、輕視同仁、有辱專業。

駐美代表處政治組長的「12職等」，更與一生為台奉獻、受辱輕生的大阪辦事處處長蘇啟誠一樣。並且，以該職用人標準而言，必須有10年以上實務經驗，更要熟悉華府政壇與廣泛人脈。而趙怡翔僅2年經驗，就坐擁本俸、地域加給、房屋補貼共8700美金(約台幣26萬8千)的高薪，相較同儕有如「搭直升機」！外交部外派官員需訓練2個月，趙怡翔也通通跳過！

前駐美代表處政治組長介文汲上《新聞龍捲風》表示：「27萬是最低的了！」因為含年終加獎金，一年可能有13到14個月薪水。並以自身經歷痛批：「我在去做駐美代表處的政治組長，就是現在趙怡翔他去做的這個工作之前，已經花掉我20年的時間。」同時加碼爆嗆：「那乾脆把外交特考廢掉好了！以後決定用人，就由你吳釗燮一個人決定好了！」直呼「違法亂政」。

介文汲也質疑，自己擔任該職手下有十員大將，全是外交部第一流戰將，「在華盛頓等於我們同仁，閉著眼睛都可以找到路，然後人脈非常清楚」，趙怡翔毫無相關背景該如何去領導這個團隊？團隊請示時該如何應對？說到激動處，介直言：「我請問趙怡翔，怎麼做裁決？」

繼爽領15萬的管碧玲女婿林子揚、爽領22萬的謝長廷子弟兵劉家愷，到現在爽領近30萬的「口譯哥」趙怡翔。這些讓外界傻眼的人事任命，也凸顯在民進黨執政下，外交官成綠色酬庸的現況。

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(中時電子報)