北市聯醫爆收回扣！柯P：不保證市府每個人都是聖人

對於北市聯醫爆出收回扣弊案，台北市長柯文哲9日表示，交給司法單位去辦，8萬人的團體也不保證每個人聖人。（吳堂靖攝）

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中時

台北市聯合醫院藥劑部主任，涉嫌收受300多萬元回扣，外界質疑此案讓柯市府自豪的「清廉政治」破功，柯9日受訪表示，交由司法單位去辦，（北市府）8萬人的團體，不保證每個人都是聖人，更說，至少1、2個警察收紅包還是會有，怎麼會沒有？

北市聯醫爆發收回扣事件，全案朝貪汙罪偵辦，由於柯參選期間及任內強打「清廉政治」，更自豪任內沒有一級首長因貪汙而下台，此次弊案也讓柯市府的「清廉政治」金招牌掉漆。對此，柯文哲9日出席教育局活動受訪表示，不曉得，這還是交給司法單位去辦，8萬人的團體，不保證每個人聖人。

柯文哲指出，至少1、2個警察收紅包還是會有，怎麼會沒有？（北市府）8萬人的團體，你不可能期待每一個人都是聖人，大規模的弊案還是沒有，至少一級首長沒有。

北市府主打「公開透明，全民參與」，成立公民參與、青年事務、廉政透明等三大委員會，不過廉政透明委員會至今僅4人報名，媒體詢問柯是否找不到人？柯澄清，他後來才發現沒有廣告，上網小小的，人家也不知道要來報名，我們會再處理啦！

對於前廉政委員王小玉說，廉政透明委員會都是無給職，如今名聲都被柯拿來背書，委員會成了橡皮圖章，完全沒有意義。柯說，委員會還是合議制啦，至於「名聲說」，柯則表示，外部進來還是可以看很多資料阿，看你怎麼做，且有人做還是有他的功用阿。

(中時 )

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