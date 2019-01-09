天要黑了！世銀警告：2019全球經濟增長放緩至2.9％

2019年01月09日 11:19 中時電子報 吳映璠

世界銀行8日出具報告，內容警告全球經濟前景更加惡化，並分別下修2019、2020年全球經濟成長率估值至2.9%、2.8%。

世界銀行（World Bank）周二公布「2019年全球經濟展望報告」，這份多達200頁的報告副標點名「天要黑了」（Darkening Skies），指出自去年6月以來，全球經濟增長趨緩的速度超乎預期，貿易收縮、金融環境惡化，導致新興市場經濟停滯，因此下修今年全球經濟成長率，從3%調降至2.9%，明年經濟成長率也從原先預估的2.9%降至2.8%。

報告內容寫道：「經濟下行風險越來越嚴重，金融市場發展不同步可能擾亂相關經濟體的經濟活動，並且蔓延到其他經濟體。」另外報告也點明：「全球貿易紛爭將更惡化，而貿易戰的負面影響將衝擊有關經濟體，甚至對全球經濟造成嚴重影響。」

世銀預測，美國仍是今年全球經濟表現最好的國家，不過隨著財政刺激措施、減稅效果消逝，加以聯準會逐步調升利率，市場熱錢消退，預期美國經濟持續增長的好運就快走到盡頭，即使目前經濟並未出現衰退徵兆，但政局不穩、龐大的公司債務都將拖累美國經濟成長速度。因此，儘管世銀仍維持美國今年經濟成長率估值為2.5%，卻大幅度下修2020年經濟成長率預測值，從2.0%調降至1.7%。

中國大陸部分，世銀預估今、明兩年經濟成長率均為6.2%，值得注意的是，2021年，大陸經濟成長率將來到6%。為因應外部貿易日益上升的緊張情勢，預期大陸的貨幣政策、財政政策將更為寬鬆，但是金融業可能面臨系統性風險。

此外，報告也提出警告，包括中國大陸、印尼、馬來西亞、菲律賓、泰國等新興市場經濟體，都可能出現資本外流、貨幣貶值、股市修正、外匯準備金減少的情形。

至於各國該如何自這波全球經濟放緩的窘境中破繭而出？除了培養人才，世銀也建議各經濟體應放寬投資限制及縮減貿易壁壘。

(中時電子報)