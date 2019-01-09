台中市107年12月消費者物價指數 較前月下跌0.64％

2019年01月09日 12:01 中時 陳世宗

台中市政府主計處公布107年12月消費者物價指數(CPI)為101.69，較11月下跌0.64％，較106年同月下跌0.35％；12月營造工程物價指數(CCI)為106.84，較11月下跌0.39％，較106年同月上漲3.83％。

主計處長蔣建中說，去年12月CPI與前月比較下跌0.64％，主因冬季服飾及娛樂設備優惠增加，油料費及國外旅遊團費調降，蔬菜、水果及燃氣價跌，藥品及保健食品、家庭用品降價促銷所致；但旅館住宿費調漲，檳榔價漲，美容及衛生用品優惠減少，抵銷部分跌幅。

進一步觀察7大類指數與106年同月比較，食物類下跌1.64％，主因蔬菜及水果分別下跌27.83％與18.10％，但蛋類受上年芬普尼事件基數較低影響，上漲34.61％，外食費也上漲1.97％；交通及通訊類下跌1.47％，主因交通工具與通訊費分別下跌1.83％及4.48％，油料費因國際原油價格較去年同月低，下跌0.85％所致。

主計處表示，衣著類下跌1.33％，主因成衣下跌2.36％，但鞋類上漲2.28％，抵銷部分跌幅；居住類上漲0.79％，主因房屋租金隨行情調漲，房租上漲1.42％所致；教養娛樂類上漲0.67％，主因國外旅遊團費上漲11.25％所致。

去年12月營造工程物價指數(CCI)為106.84，較前月下跌0.39％，主因鋼筋價跌，以致金屬製品類下跌2.28％，但預拌混凝土價漲，以致水泥及其製品類上漲0.74％，抵銷部分跌幅；勞務類指數上漲0.09％，主因機具設備租金類上漲0.28％所致。

(中時 )