日本人體驗後不想回去 狂讚台灣這5件事

2019年01月09日 11:32 中時電子報 陳煌祥

在台灣教日文的日本YouTuber分享一段影片，「日本人太愛台灣到回不去日本的5件事」，像是交通工具便宜、水果很讚、超多人懂3C電腦、手搖杯超好喝、網路發達連絡便利等5件事，讓他表示回日本超不習慣。許多網友看完後留言，「台灣的食物跟交通，真的很便宜又方便」。

住在台灣10年的台灣女婿也是日文老師的Iku老師，在自己的Youtube頻道上分享影片，讓日本人太愛台灣到回不去日本的5件事，並請到來台5年的日本正妹KIKI當嘉賓一起來分享。

1、交通工具費用很便宜，Iku老師跟KIKI表示台灣計程車價錢很便宜，在日本搭動不動就2、3000日幣，他表示曾在台灣居酒屋喝酒後，搭計程車回家大概花3、400台幣，約莫是1500日幣，但日幣1500在日本卻哪也去不了。

2、台灣的水果新鮮、便宜又好吃，很多日本沒有的水果，像是芭樂、火龍果、龍眼，他表示，尤其荔枝在日本超級貴

3、Iku老師說，「台灣人在3C知識上比日本人強很多！」他舉例，在日本很少聽過要自己組裝電腦，但台灣連女生也會組電腦。KIKI也說，手機壞掉時，交給同學後，竟然就修好了。

4、「台灣的手搖杯超好喝！」KIKI表示，在日本想要買飲料只有便利商店跟販賣機，而在台灣到處都有手搖杯店，好喝、種類多、能調整甜度冰塊，有種客製化的感覺。

5、Iku老師說，台灣人使用臉書相當普及，很多影片工作都是透過臉書傳訊，很簡單就能互相溝通，但日本不一樣，比較不會直接交換社群軟體，可能是日本人比較喜歡用推特，且一定要匿名。

許多網友紛紛留言表示，「台灣的食物跟交通，真的很便宜又方便」、「台灣有網路吃到飽超讚」、「日本外食只有生菜沙拉，台灣餐廳小吃店都會有燙青菜、熱炒青菜」、「台灣最好的其實是健保，在美國如果需要動手術，醫藥費可能可以買一台新車」、「台灣有早餐店，總類也很多」、「交通費真的很便宜，公車才12、15塊，這在日本可能只能搭30公尺吧XD」

(中時電子報)