蔣萬安肯定蔡英文元旦談話 女星直呼遭背叛：想照三餐問候他

蔣萬安支持蔡英文言論，惹毛劉樂妍，讓她痛心直呼感覺遭背叛。(取材自中時資料照片、劉樂妍臉書)

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中時電子報

總統蔡英文元旦談話時發表「四個必須」，直言不接受對岸領導人習近平所定義的「九二共識、一國兩制」，而國民黨立委蔣萬安事後上政論節目，公開表示肯定蔡英文所述論點，此舉引發網友熱議，甚至惹起罵聲，而不只是網友有意見，目前生活跟事業都移往中國大陸的「女版黃安」劉樂妍也被惹毛，直呼蔣萬安面目可憎，「怎麼覺得有種被他背叛的感覺」。

劉樂妍臉書po文。(翻攝自劉樂妍臉書)

蔣萬安公開表示肯定蔡英文「元旦談話」後，昨深夜劉樂妍特地「翻牆」在臉書發文談此事，揶揄道：「不知道是不是因為蔣萬安姓蔣，本來以為他是優雅貴公子人又帥走氣質路線在伺機行動，但現在看到他支持蔡英文，覺得他尤其面目可憎」，還說感覺到被他背叛，酸嗆：「我家都還掛著他啊(阿)祖的遺像在拜，這孫子到底在幹什麼？」。

聽聞蔣萬安支持蔡英文論點，劉樂妍氣極，表示「現在尤其想照三餐的問候他」，甚至不想賣民進黨、不想罵台獨，「我就想罵他啊，你們別攔我」，更譏台灣政壇「民進黨台獨，國民黨獨台」，說自己以後不知道要投給誰，激動疾呼：「到底怎麼樣才可以救救我的台灣吶！快點統一啊，現在統一啊！趕快答應啊！」、「你們怎麼都聽不懂人話啊，是智障嗎？」。

(中時電子報)

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