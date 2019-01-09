罕見！家族9姐妹全中子宮內膜異位症

2019年01月09日 12:02 中時 魏怡嘉

29歲的家琪（化名）長期有經痛困擾，有次甚至痛到無法出席表妹的婚禮，就醫檢查確診為子宮內膜異位症。某日家族聚會聊到此事，才知道眾家姊妹都飽受經痛困擾，於是眾人相約到婦產科檢查，才發現家琪的親姊姊及表姊、表妹總共9個人居然都是子宮內膜異位症患者！

台北醫學大學附設醫院婦產部主任劉偉民表示，遺傳因素是子宮內膜異位症發生的眾多原因之一，家族中若有人罹患子宮內膜異位症，通常其他家族女性發生的機率就會倍增；此外，婦女得到子宮內膜異位的機率大約為10％，有三成女性會在治療後復發，其中約有1～2％的人會轉為癌症，根據研究顯示，卵巢癌患者中同時罹患子宮內膜異位症的比例就高達25％。

台灣婦科醫學會理事長、北榮婦女醫學部主任王鵬惠表示，子宮內膜異位症在治療時，首先須考量患者未來是否有生育需求，原則上建議先採取藥物治療，以改善疼痛、抑制疾病進程為目標保留卵巢功能，若藥物治療無法改善、疼痛非常嚴重或病灶過大才須接受手術治療。

然而，除非女性進入更年期，否則只要有荷爾蒙分泌，子宮內膜異位症就有機會復發，術後五年內復發率高達50％以上，不僅需受再受手術之苦，也可能因重複手術導致卵巢受損，甚至出現早發性停經問題。

王鵬惠指出，過去常用的停經針劑藥物或非類固醇消炎止痛藥來改善子宮內膜異位症，這類藥物雖可有效改善疼痛，但也容易伴隨像熱潮紅等更年期不適或胃潰瘍等副作用，患者長期使用意願較低，目前通過健保給付的新型口服黃體素，較無過去藥物的副作用，長期使用還能讓復發率降低，大大提升患者的生活品質。

劉偉民提醒，子宮內膜異位症是一種進行性的疾病，若輕忽症狀沒有及早治療，病情只會日趨嚴重，後續的治療也將變得困難。建議有家族史者若出現經痛、性交疼痛、經期腹瀉等症狀，應儘速就醫檢查，未來若有生育需求者，更應積極配合醫師指示，選擇適合的治療方式。

(中時 )