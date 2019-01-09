2019年01月09日 12:00 中時 陳世宗

公路總局第二區養護工程處辦理「台61線159K＋064平面WH45山腳大排橋改建工程」，第一階段辦理台61線高架橋P423換墩及內側南北向各3車道範圍山腳大排橋改建工程；台中工務段指出，台61線山腳大排橋施工1月10日起交維改道，請用路人依指示行駛。

台中市政府建設局指出，為確保春節期間交通順暢，並維持民生管線運作正常，該局自1月30日起至元宵節2月19日期間，除緊急搶修工程及必要道路養護刨封作業外，禁止全市各道路範圍挖掘施工；若有挖掘道路施工需求者，請於1月30日前提早向相關單位提出申請，禁挖期間之前施作完畢。

台中工務段表示，囿於施工區域狹小且近台61線高架橋，須辦理台61線平面道路及台61線快速道路（高架）交通維持。預定期間為：北上側施工，平面道路北上車道封閉，南下車道雙向調撥，快速道路（高架）封閉外車道（含路肩）並速限由80km／hr降至60km／hr：108年1月10日至1月28日。

南下側施工，平面道路南下車道封閉，北上車道雙向調撥，快速道路（高架）封閉外車道（含路肩）並速限由80km／hr降至60km／hr：108年2月11日至同年2月27日。

建設局強調，農曆春節即將到來，為確保電力、通訊、自來水及瓦斯等各項民生管線運作正常，並維持道路安全，全市將於1月30日起至元宵節2月19日期間，全面實施道路禁止挖掘措施，除緊急搶修工程及必要的道路養護刨封作業外，全面禁止於台中市範圍內道路挖掘施工。

(中時 )