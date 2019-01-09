影》「奴才」請檢察官自用 葉毓蘭：捍警尊嚴 應告妨害名譽

北投警分局員警遭辱罵「奴才」，但檢察官認定，是強調處理員警之公僕身份，對於郭男作出不起訴處分。（翻攝自網站）

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中時電子報
劉峻谷、
「你是奴才」辱警　檢察官：無侮辱犯意

北市北投警察執勤時被罵「你是奴才，是公僕」控告對方涉及妨害公務罪章中的侮辱公務員罪嫌，但檢察官處分不起訴。檢察官認證警察是「奴才」在警界引起公憤。前警大教授葉毓蘭今(9)日在臉書PO文表示，「奴才」請偵辦本案的檢察官留著自用，為了捍衛警察執法尊嚴，她建議，被羞辱的兩名北投警員應另提妨害名譽告訴。

罵警奴才沒事 檢察官遭譏也適用

辱警「奴才」獲不起訴 員警：不合理但「只能尊重」

台北市一名郭姓男子，去年在北投水都飯店幫人協助勞資糾紛時大聲咆哮，警員獲報前去處理，遭郭辱罵「你是奴才，是公僕」。事後，北投警分局依妨害公務罪嫌將郭移送法辦。士林地檢署偵辦後處分不起訴。

不起訴處分書在警界Line群組瘋傳，警察自我調侃：「我們用了70多年警察兩字已經由檢察官認證別名叫『奴才』兩字了」。

對此，警察大學前教授葉毓蘭，今（9）日在臉書PO文表示，本案經過法界人士指點，士林地檢署的處分書己無法再議，因為所涉法條只有妨害公務罪，該罪侵害的是公務正當執行的國家法益，沒有告訴人。

她指出，偵辦本案的主任檢察官主張奴才就是公僕，難怪員警在群組中都相約「來去地檢署，就直接對著檢察官們喊「奴才」，也算遵從主任檢察官的指示辦理。」

她說，奉勸各位「年金一毛未刪減」的法官和檢察官，千萬不要激怒被不良政府剝削的底層執法人員，就來看處分書中認可的「奴才」一詞，有何依據？

她舉出中華民國的教育部字典「奴才，指罵人鄙賤之詞。」再舉小說《孽海花》第一八回：「況且沒有巴柄的事兒，給一個低三下四的奴才，含血噴人，自己倒站著聽風涼話兒！」這麼低三下四的罵人鄙賤之詞，主任檢察官您就自個兒留用吧！

她建議，受辱的兩名北投警員另提妨害名譽告訴，「因為事發至今未滿半年，這是為警察的執法尊嚴而戰，千萬別讓人看輕，以為我們是唾面自乾的奴才！」

(中時電子報)

文章來源：葉毓蘭臉書

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