高嘉瑜擋泥板車主曝光 他這樣回應…

從事二手重機生意的林先生將高嘉瑜大頭照，做成機車擋泥板。（圖/林先生提供）

友善列印
中時電子報
從事二手重機生意的林先生將高嘉瑜大頭照，做成機車擋泥板。（圖/林先生提供）

有民眾將台北市議員高嘉瑜大頭照做成機車擋泥板後，經網友分享在臉書上，高嘉瑜知道後高興說，「沒想到我也有成為擋泥板的一天」引起網友熱議紛留言，並問「在哪可以買到」，原車主也回應而意外曝光，他說，「是因車子擋泥板有點破損，靈機一動就把女神裝上去」 。

民進黨台北市議員高嘉瑜和善親民，成為新一代的女神。有網友在臉書上分享一張照片，是有人將高嘉瑜的大頭照，做成名流100機車擋泥板，高嘉瑜知道後在臉書上發文說，「沒想到我也有成為擋泥板的一天，，還有人問哪裡買的到，網友創意無極限，不要拿來射飛鏢就好了，路上請保持距離，不要隨便親上去」，引起網友熱議，並問「在哪可以買到」，

原車主林先生也留言而意外曝光。他說，「大家好我是車主，原本車上的周慧敏已經有點破損了，我們八年級生對周慧敏其實已經不太熟悉，靈機一動就把女神裝上去了，這只是小粉絲自己弄的沒有在販售，路上如果看到請不要親到我的車欸」。

林先生從事二手重機買賣，他說，他平常嗜好玩老車，高議員擋泥板這台，就是1985年的名流100，「小粉絲很榮幸可以得到高議員的喜歡」。

(中時電子報)

台61線山腳大排橋施工1月10日起… 動保團體籲飼主年節期間打理好寵…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。