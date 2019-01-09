高嘉瑜擋泥板車主曝光 他這樣回應…

2019年01月09日 11:37 中時電子報 戴安瑋

從事二手重機生意的林先生將高嘉瑜大頭照，做成機車擋泥板。（圖/林先生提供）

有民眾將台北市議員高嘉瑜大頭照做成機車擋泥板後，經網友分享在臉書上，高嘉瑜知道後高興說，「沒想到我也有成為擋泥板的一天」引起網友熱議紛留言，並問「在哪可以買到」，原車主也回應而意外曝光，他說，「是因車子擋泥板有點破損，靈機一動就把女神裝上去」 。

民進黨台北市議員高嘉瑜和善親民，成為新一代的女神。有網友在臉書上分享一張照片，是有人將高嘉瑜的大頭照，做成名流100機車擋泥板，高嘉瑜知道後在臉書上發文說，「沒想到我也有成為擋泥板的一天，，還有人問哪裡買的到，網友創意無極限，不要拿來射飛鏢就好了，路上請保持距離，不要隨便親上去」，引起網友熱議，並問「在哪可以買到」，

原車主林先生也留言而意外曝光。他說，「大家好我是車主，原本車上的周慧敏已經有點破損了，我們八年級生對周慧敏其實已經不太熟悉，靈機一動就把女神裝上去了，這只是小粉絲自己弄的沒有在販售，路上如果看到請不要親到我的車欸」。

林先生從事二手重機買賣，他說，他平常嗜好玩老車，高議員擋泥板這台，就是1985年的名流100，「小粉絲很榮幸可以得到高議員的喜歡」。

(中時電子報)