中職》富邦調整教練團 加入黃浩然等4成員

2019年01月09日 11:43 中時電子報 鍾亞芳 /綜合報導 /綜合報導

為了佈局2019新球季，富邦悍將積極備戰，今天（9日）宣布教練團陣容調整，古久保健二、黃浩然、朱偉銘、柏安力等4名教練將陸續報到，幫助球隊全力備戰。

日籍古久保健二將擔任富邦一軍投捕教練，現年45歲，曾任日職東北樂天、中日龍等隊投捕教練，職業球員生涯20年、任教練16年。二軍投捕教練則由前Lamigo桃猿捕手黃浩然擔任，他在2018球季後卸下球員戰袍、轉任富邦教練團，要將12年的職棒經歷傳授給年輕球員。

為強化打擊火力，富邦去年秋訓特別邀請打擊教練柏安力（Mike Brumley）前來客座指導，柏安力目前為勇士隊打撃統籌，在美國大聯盟體系執教經驗豐富，亦曾擔任中職教練，指導風格廣受球員好評。

今年春訓富邦再度邀請柏安力擔任客座教練2週，預計於春訓開始稍後加入，他表示：「很感謝富邦的邀約，讓我再次加入悍將團隊，希望延續秋訓的系統化訓練內容，與教練團共同創造出攻擊面更強的選手陣容。」

此外，原二軍代總教練施金典真除為二軍總教練；原二軍內野教練陳威志轉任二軍打擊教練；原二軍體能教練陳柏穎轉任一軍體能教練；新任二軍體能教練朱偉銘已投入重訓營工作，將繼續透過他專業的訓練，全力協助提升球員表現。

同時富邦亦補強球探部門，鄭皓達加入、協助物色有未來性、有潛力的選手，著眼長期強化團隊體質。富邦2019春訓將於13日在高雄燕巢球場正式展開。

(中時電子報)