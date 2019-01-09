普普驚豔 安迪沃荷經典之作 中正紀念堂隆重鉅獻

（由左至右）台北六福萬怡酒店 總經理 周復華、中國時報發行人兼旺報社長 黃清龍、President of 123 ART Sergio Fintoni（123藝廊 總裁 塞吉歐・梵東尼）、國立中正紀念堂 副處長 許麗慧、中國信託金融控股公司 行政長 高人傑、中華航空股份有限公司 公共關係室 協理 方承儒。

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中時電子報
綜合報導

由國立中正紀念堂管理處、義大利策展公司123 ART、時藝多媒體聯手策畫的重量級展覽「安迪‧沃荷-普普狂想特展」，明(9)日起於國立中正紀念堂二、三展廳盛大開展。本次展覽精選安迪·沃荷從1957年到1986年超過百餘件作品，為睽違十年最豐富完整的經典作品來台展出，展品橫跨安迪·沃荷完整繪畫生涯，共規劃成四大展區：包含藝術家肖像、名人肖像、雜誌與音樂專輯封面設計和絹版印刷與其他技法，每一展區都一定能讓你從中品味各項沃荷式經典，還能認識不一樣的安迪‧沃荷。

在今(8)日的開幕記者會中， 123 ART 總裁 塞吉歐・梵東尼（Sergio Fintoni）先生表示，這次來台展出的作品中不同於其他現有的收藏，有許多特別之處，透過作品我們得以採取另一種觀點認識這位20世紀的天才藝術家，像是我們還可以從〈拉斐爾的希斯汀聖母像〉看到文藝復興對於安迪•沃荷的影響，而其中他個人最喜愛作品就是〈瑪麗蓮‧夢露〉。

安迪‧沃荷-普普狂想特展於1月8日在中正紀念堂盛大展出。

President of 123 ART Sergio Fintoni（123藝廊 總裁 塞吉歐・梵東尼）與〈瑪麗蓮‧夢露〉合影。

安迪‧沃荷-普普狂想特展於1月8日在中正紀念堂盛大展出

在備受矚目的名人肖像展區，就能目睹舉世聞名〈瑪麗蓮‧夢露〉，安迪‧沃荷以鮮豔的顏色來突顯她的五官特徵：耀眼金髮、緋紅翹唇和碧綠眼影，藉浮誇華麗的色調暗喻好萊塢的奢華。他用瑪麗蓮‧夢露的照片創作了許多普普藝術作品，不用素描或繪畫的方式畫下瑪麗蓮‧夢露的臉，選擇使用絹印版畫技法以及重複再置的形式呈現。安迪‧沃荷創作的肖像畫，徹底翻轉了傳統認為肖像只是用來捕捉對象的本質，只為展現一種公眾的身分這樣的想法，他用鮮明、對比的色調創作，給予觀者前所未有的視覺震撼。

秉持著不同於藝術家不問世俗、不理浮塵的調調，安迪‧沃荷認為當藝術與金錢產生連結，就應該要更努力的把藝術商業化，努力為藝術接地氣、不再高高在上，讓大眾能更直接地理解他的創作精神，安迪‧沃荷認為：「好的藝術就是會賺大錢的藝術」，沃荷一生創作不僅發揮普普藝術的複製精神，更將藝術品變成印鈔機，也讓他的名字 -- Andy Warhol成為名人商標與藝術家爭相模仿學習或汲取靈感的對象。

為向安迪．沃荷的普普藝術致敬，企業們合力支持贊助展覽。主要贊助中國信託商業銀行長期支持藝文活動，此次除了支持「安迪‧沃荷-普普狂想特展」，亦提供中信卡卡友刷卡購票9折優惠；中華航空和台北六福萬怡酒店也提供了航空運輸及住宿多項贊助，集結社會各界的大力支持，進而讓普普藝術再現獨特魅力，使展覽能在台灣順利展出，特別邀請民眾們一起走進普普藝術教父的狂想世界，親眼目睹百件曠世鉅作。

「安迪‧沃荷-普普狂想特展」特展自108年1月9日至108年4月14日於國立中正紀念堂第2、3展廳展出，歡迎喜愛普普藝術的觀眾朋友千萬不要錯過。

(中時電子報)

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