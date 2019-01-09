非洲豬瘟疫情嚴峻 農委會：死豬不會隨意掩埋

衛福部、農委會與環保署今舉辦跨部會記者會，由左至右分別為環保署化學局局長謝燕儒、食藥署副署長林金富、農委會農糧署副署長莊老達、FDA優良廚師郭敏昌。（林周義攝）

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林周義

大陸非洲豬瘟疫情嚴峻，民間也不時傳出豬隻死亡案例。食藥署副署長林金富今（9日）表示，中央與地方的衛政單位、農政單位都已展開合作，積極查詢死豬的流向。行政院農委會家禽科科長李宜謙表示，2011年起已開始辦理豬隻死亡保險制度，供農民申報後獲得保險理賠，加上豬屍的處理有罰則，不會出現隨意掩埋，或流入市面的狀況，呼籲民眾放心。

林金富表示，衛政單位、農政單位已展開合作，追查年節期間死豬的流向。以去年為例，稽查了1萬多家肉攤商販賣地點，均未發現來路不明的豬肉。

台灣近日發生數起丟棄死豬案例，李宜謙表示，2010年起已辦理豬隻死亡保險制度，若有豬隻死亡，即可取得補助。在過去沒有保險制度時，常有農民將死豬偷賣，製成加工肉品，但在保險制度辦理後，已取得相當成效。

至於未投保的農民，豬隻死亡時如何管控？農委會動物檢疫組組長彭明興表示，所有畜牧場都需與化製廠簽約，豬隻死亡時都需由化製廠進行處理，不可自行掩埋。他也表示，多數農民都會自願投保，避免因豬隻死亡血本無歸。

非洲豬瘟與口蹄疫不同，散播速度較慢。彭明興表示，「口蹄疫是風一吹就散播，非洲豬瘟則是隔絕開來，就無法散播出去。」一旦發生，只要將發生場合嚴格控制住，將豬隻全員屠殺，就可避免豬瘟傳播。

(中時 )

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