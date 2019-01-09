中美9日加碼談判雙方盼敲定細節

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美國總統川普（DonaldTrump）美東時間8日發推文表示，對中磋商進展順利。而中美副部級代表昨完成第2天貿易磋商，路透社引述美方代表團成員、能源部助理部長溫伯格（StevenWinberg）表示，中美將於9日加碼談判。

中美貿易官員自2018年底阿根廷「習川會」達成休戰協議後，首度面對面談判。華爾街日報報導，兩國希望就中國領導層最近提出的一系列廣泛承諾敲定細節，這些承諾包括中國增購美國商品和服務、放寬市場准入、加強保護知識產權，以及減少中國政府對內地企業的補貼。

美憂中非真讓步，藉漏洞礙美企。據了解談判情況人士稱，美國談判代表針對上述承諾施壓，要求北京方面提出確保兌現承諾的方式，這凸顯川普政府憂慮中國並非「真讓步」，說明中美能否達成協議，關鍵在於如何確保北京方面履行承諾。

有專家認為，近日中國公布的新外商投資法草案，仍留有空間，讓中國透過國安審批及其他潛在漏洞，打擊外資企業。

北京也對華府存在嚴重的不信任，報導引述中國官員表示，北京方面願意建立一套流程來監督承諾履行的進展，但有參與經濟決策的中國官員憂慮，美方或在達成協議後，提出更多要求。

分析認為，中美達成重大協議機會微，但雙方談判意願都在增加，有望理順爭端，減低關稅加碼可能性。

(工商 )

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