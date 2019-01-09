阿聯酋航空調查解密 機上有這些孩子搭機不恐懼

2019年01月09日 12:05 工商 張佩芬

阿聯酋航空與孤獨星球共同合作的兒童套組讓孩子的機上時光不再無聊。圖：業者提供

阿聯酋航空機上備有專為兒童設計的機上餐點。圖：業者提供

開始規劃全家人2019年的出國計畫了嗎？是否又想與孩子創造獨一無二的回憶，卻又擔心孩子們是否能承受長時間飛行？阿聯酋航空向500位台灣家長進行「兒童機上行為調查」，瞭解台灣孩子在機上的行為表現與家長最需要的機上服務。

調查結果顯示，台灣孩子在機上的表現可比我們想像的好，甚至贏過英國小孩，只要有較大機上空間、完備的機上輔助用品以及美味兒童餐點，與孩子們共同完成一趟長途飛行不再是苦難折磨。

台灣家長不必羨慕英國媽媽比較會帶小孩！相較於阿聯酋航空2017年在英國所進行的調查，英國小朋友約莫49分鐘後就開始問：「我們快到了嗎？」，台灣小朋友登機後56分鐘才開始表現出不耐煩，台灣小朋友在機上表現不比英國小孩差。此調查結果與台灣家長因為擔心孩子在機上表現不佳，而不願意帶小朋友一起出國的擔憂恰好相反。

調查發現，近8成沒有與孩子搭機經驗的家長，對要與小朋友一起搭飛機感到非常擔憂，擔心孩子在機上身體不適（63％）、打擾到其他乘客（58％）、以及孩子年紀太小不記得旅行經驗（54％）；其中甚至有34％的家長覺得帶孩子出國會讓自己無法好好放鬆、影響自己旅遊的心情，而降低帶孩子搭機出國的意願。

孩子年紀越小、家長的擔心愈甚；然而，調查也顯示，當小孩7歲之後，有帶小孩出過國的家長擔心程度大幅降低至4成以下。家長不妨隨著孩子年紀增長逐步規劃較長程的旅行，減少擔心的程度孩子也會對整趟旅程有更多想像，讓旅行成為孩子與家長畢生難忘的共同回憶。

阿聯酋航空調查顯示，超過5成的台灣家長帶孩子搭飛機最需要寬敞的座位；超過4成的父母表示優惠票價更能提高他們帶孩子出國的意願，也有約3成的家長認為帶孩子搭飛機絕對少不了各式卡通影片和機上娛樂。僅有8.5％的台灣家長曾經和孩子一起進行超過8小時的長途飛行，然而，航空公司若可以提供較寬敞的座位、美味的兒童餐、促銷票價、各類玩具、影音產品或是機上專屬兒童空間等，台灣家長想要帶孩子到歐洲與中東地區旅遊的意願則大幅躍升至25％。

曾帶著四歲女兒心心有多次飛行經驗的部落客Mom＆Dad建議，台灣家長出國時選擇座位空間較大、且可以提供完善的機上娛樂設備以及各式美味餐點和小玩具的航空公司，讓孩子在機上不無聊。

阿聯酋航空也詢問曾經帶孩子一同出國搭機的家長，發現：孩子在機上身體不適（75％）、會打擾到其他乘客（59％）是家長最為擔心的情況。另外也有66％的家長不知道讓孩子們在機上做什麼才好；調查數據顯示，6歲以下的孩子對玩玩具、貼紙簿、拼圖等活動的平均專注時間約在30分鐘左右。

最能吸引6-9歲孩子的機上活動則是使用機上娛樂設施，專注時間超過1小時。9歲以上的孩子則能花超過30分鐘的時間與家長聊聊天、說說話，建議父母可以花點時間和孩子聊聊對旅行地點的想像以及接下來的行程安排，孩子們對於旅行的想像力或許會讓您大吃一驚。

家長們還可利用阿聯酋航空獲獎無數的ice機上娛樂系統，超過3,500個隨選頻道，亦有數百種互動遊戲、卡通節目與電影長片。不論是家長或是大朋友小朋友，一定能在ice上找到最適合與最有趣的頻道，讓機上時光不煩悶無聊。

阿聯酋航空建議家長可以善用航空公司機上兒童過夜包內的各項貼心小物，穿插各項活動並適時地哄孩子們睡覺，陪孩子們度過機上時光。阿聯酋航空在機上提供給小小飛行家孤獨星球兒童套組以及與動物一起翱遊（FlyWithMeAnimals）動物玩偶們，家長可陪伴孩子們一起探索各款拼圖與遊戲。

帶孩子搭飛機總要考慮到各種突發狀況，調查結果指出孩子年紀越小、家長需要準備的輔助用品則越多，其中以飲食、保暖衣物和娛樂設備為主。阿聯酋航空提供美味的機上餐點和五花八門的娛樂選項，還有嬰幼兒的必需用品包，幫助家長減輕隨身行李的負擔，輕輕鬆鬆上飛機。

阿聯酋航空有專為兒童準備的機上餐點，以鮮豔的餐盤盛裝吸引孩子目光，還有各類點心糖果，孩子們可以一邊欣賞兒童電影一邊享用餐點。除此之外，阿聯酋航空亦有專為嬰兒設計的嬰兒餐點，此外，空服人員也可為您提供餐點加熱與奶粉沖泡服務。針對所有家庭旅客，阿聯酋航空於所有機場皆有優先登機服務，在杜拜機場更設有家庭客專屬的報到櫃台，在杜拜機場內更隨處配有兒童推車提供所有家長使用。

若孩子在機上不吵不鬧，71％的台灣家長想要好好睡一覺、大啖機上美食與佳釀、63％的家長想要欣賞機上最新的電影和影集，也有24％的家長想要大肆採買免稅商品。除了照顧小小飛行客，阿聯酋航空提供各種服務與設施，包括寬闊的腿部空間、多元的機上娛樂、美味的各國佳餚以及精選的各式佳釀，致力於讓所有旅客們享受到最極致的機上體驗。

儘管帶孩子搭機出國有許多需要顧慮的狀況，部落客Mom＆Dad表示：「想要一家人一起創造獨特的回憶，想讓孩子多認識這個世界、開開他們的眼界，是促使我們帶著女兒心心勇闖世界的最大動力。」台灣旅客們可以帶著孩子搭乘唯一以A380客機直飛杜拜的阿聯酋航空，盡情探索杜拜、與孩子們共同創造難忘的旅遊回憶，更可以在杜拜短暫中途停留之後，繼續由杜拜前往阿聯酋航空綿密的全球航點。

本次調查由阿聯酋航空委託東方線上，於2018年5月24日至2018年6月6日以線上調查方式調查25-64歲的500位台灣家長。

(工商 )