提修公投法 綠委：公投、大選得脫鉤

2019年01月09日 12:08 中時 鄭舲 、 姚志平

民進黨立委陳歐珀、莊瑞雄、黃秀芳今舉行記者會指出，去年底九合一大選合併10案公投舉行，發生首次「選民一邊投票、媒體一邊開票」的情況，選舉公正性遭質疑。為了確保未來選務順利，陳歐珀提出公投與大選得脫鉤的修法版本，希望儘速修法訂定更周延的選務流程，防止民怨再發生。

陳歐珀表示，現行法令規定公投案公告成立後六個月內若有全國性選舉「應」合併舉行，雖然如此可以節省經費，但考量未來公投案勢必繼續增加，可能衍生各種選舉亂象，因此他提出修法改為「得」與選舉共同舉行，賦予中選會彈性選擇。

陳歐珀也提到，若公投案太多、主文太長，民眾一時難以辨識多項公投案，就會延長投票時間，因此他提出修正公投法第九條，要求在公投案提出時需加上「標題」，以利民眾快速辨識公投案主題，民眾就能更簡單、有效率行使投票權。

莊瑞雄與黃秀芳則指出，去年有公投案在投票前一個月才公告，民眾根本來不及瞭解公投內容，建議未來拉長公投案宣傳期，讓民眾充分了解公投案再行使直接民權。莊瑞雄也說，公投法修法重點是要建立完善制度，因此例如參考瑞士經驗訂定公投日、提出公投通過的後續影響等等，都是可以討論的方向。

民進黨團公投法研修小組召集人李俊俋表示，研修小組已經開過一次會，先針對修法廣泛討論，公投大選是否脫鉤也是討論的重點之一。不過目前還有針對防止死人連署等其他修法方向的提案，詳細修法內容還未定案，下會期會繼續討論，再思考是否提出黨團版修法草案。

(中時 )