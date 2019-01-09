金正恩9日訪北京經濟技術開發區為北韓經濟轉型取經

2019年01月09日 13:39 中時 楊家鑫

北韓領導人金正恩應大陸國家主席習近平邀請，7日起訪陸4天。韓聯社引述北京消息人士報導稱，金正恩9日將同習近平再次會晤，並參觀北京亦莊經濟技術開發區的北京同仁堂等公司，以此展現朝陸友好關係發展及對外開放的堅定意志。

韓聯社報導指出，金正恩車隊9日上午9時左右離開釣魚台國賓館，經長安街和建國門外大街向東行，開往北京亦莊開發區。約6輛巴士和救護車隨行，警方則在北京市東部實施交通管制。

報導引述消息人士指出，金正恩此訪與此前訪問北京時的排程相似。金正恩在去年3月訪華時參觀北京中關村，6月訪華時參觀中國農業科學院國家農業科技創新園和北京市基礎設施投資有限公司。這次金正恩也可能參觀北京亦莊經濟技術開發區，深入瞭解大陸經濟發展成就和經驗。也可能閃電訪問中國國家博物館參觀「偉大的變革——慶祝改革開放40周年大型展覽」，展現對外開放的意願。

「多維新聞」則披露，9日上午，北京亦莊多條主幹道實施交通管制，出現大量員警和武警。隨後，金正恩車隊出現在亦莊街頭。消息指，金正恩參訪位於亦莊的一家藥企——北京同仁堂股份有限公司。

報導稱，亦莊是北京經濟技術開發區所在區域，區內擁有大批高科技企業，諸如中芯國際、京東方等晶片企業。早在首次訪華時，金正恩就參觀北京中關村高科技園區。當時，中關村亦對多條道路實施交通管制，亦出現大量員警和武警。金正恩到訪大陸，較為密集地參觀北京科技園區，亦在為可能的朝鮮經濟轉型借鑒經驗。

韓聯社報導稱，按照慣例，金正恩一行9日中午可能返回釣魚台國賓館，與習近平共進午餐，之後啟程返朝。然而，金正恩也有可能在返回平壤的途中訪問天津或東北三省，具體回國日程尚不明確。

(中時 )