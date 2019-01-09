要求喝乾淨水聯盟 竹縣府抗議要求遏止汙染源頭

「我們要喝乾淨水行動聯盟」與新竹縣、市議員、民意代表等，9日上午至新竹縣政府前抗議，盼能遏止水源汙染源頭。（莊旻靜攝）

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我們要喝乾淨水行動聯盟指出在五華工業區內的某科技廠，使用1425噸地下水。（莊旻靜攝）
「我們要喝乾淨水行動聯盟」9日前往新竹縣政府抗議，由環保局長黃士漢（右）出面接下陳情書。（莊旻靜攝）

「我們要喝乾淨水行動聯盟」9日上午至新竹縣政府前抗議，以元旦連假隔日在芎林鄉鹿寮坑溪發現的汙染為例，要求縣府全面盤點水源保育，遏止工業廢水汙染，並喊出「河川污染、源頭遏止」「水源保育、全面盤點」口號，希望能管制汙染源頭，新竹縣政府由環保局長黃士漢出面接受陳情書。

「我們要喝乾淨水行動聯盟」召集人陳翠琴指出，元旦連假隔日，夥伴義工在鹿寮坑溪某科技廠排水口下游，發現5、600隻已死亡蜻蜓寶寶（水蠆），但排水口上游並無，合理懷疑是因排放廢水因故而導致昆蟲大量死亡，當下環保局水汙染防治科派員到場取水，檢驗報告尚未出爐，水汙科則指出，依當天狀況來看，初步發現排水科上游溶氧量不足，恐是當天溪水也少的關係。

該聯盟共同召集人彭桂枝也表示，五華工業區在1977年代設置是因當地盛產柑橘，而以食品加工廠為主，不過經時代變遷，當地有面板相關產業進駐，也影響水源。彭桂枝指出，該科技廠使用地下水1425噸，相當於5816人使用的民生用水，還節省54萬的水費，她質疑該廠使用乾淨地下水，卻排出廢水讓民眾使用，希望相關單位了解是否有問題，也期許科技廠把關上下游廠商。

我們要喝乾淨水行動聯盟、主婦聯盟、荒野保護協會、親子親善促進會等與新竹市議員曾資程、劉崇顯，新竹縣議員余筱菁、邱靖雅、吳旭智，竹北市民代表蔡蕥鍹、何宜芯、陳冠宇等人及大義里長曾台安、竹東榮華里長林子丞都到場關注，期望集結縣市力量，共同把關。

黃士漢回應，河川整治要跨流域縣市共同努力，歷任縣長和新竹市長對此議題有共識，而喝好水是「大家共同目標」，期望能結合民間力量、政府資源，共同和企業三方達到更好的水質。黃士漢也說，針對「我們要喝乾淨水行動聯盟」提出的科技廠個案，他也說，該廠對於相關法規、時間點和序列，目前看來是符合相關法規的要求，水權部分據他所知也有向主管機關申請。

黃士漢表示，現行水汙染防治法相當嚴格，若有違法可罰6萬至2000萬，縣府這邊也嚴格查察。黃士漢也說，未來也希望能以循環經濟的角度，協助企業在新技術上能達到廢水全回收，並與科學園區相關監督平台、公會，讓企業善盡共同責任，提升後端回收率及再利用技術。

(中時 )

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