馬俊麟靠周星馳這一招娶回漂亮嬌妻

2019年01月09日 12:18 中時 洪秀瑛

梁敏婷預產期在3月初。（《嬰兒與母親》提供）

馬俊麟開心老婆懷雙胞胎。（《嬰兒與母親》提供）

馬俊麟演出民視《大時代》孫煥然一角暴紅，吸引一票忠實粉絲。在劇中默默守護女主角伍家媚的他，生活中也是溫柔又深情的暖男。他與師大學妹梁敏婷結婚2年，今年終於孕育出愛的結晶。他與老婆接受新一期《嬰兒與母親》訪問，談到對婚姻生活的體悟及對四口之家的期待。

馬俊麟就讀師大美術研究所時，有次與幾名同學一塊辦聯展。展覽當天他在會場穿梭，到處向前來捧場的親朋好友打招呼，突然看到一個女生正細細端詳他的畫作─那個女生就是梁敏婷。談起第一眼見到太太的感覺，馬俊麟羞澀地說「起初覺得她很漂亮、有氣質，後來發現她很認真在看我們的畫，和其他人都不一樣，就開始對她產生好感。」

梁敏婷是澳門僑生，正好馬俊麟廣東話講的不錯，一開口就讓她驚豔不已。「通常台灣人會講的廣東話就是那幾句，但俊麟的廣東話講得很溜，態度也很親切，讓我印象深刻」。後來馬俊麟開始發動攻勢，時常以學廣東話為由找梁敏婷出來，「他最常問周星馳電影的對白」，由於認識時已屆適婚年齡，馬俊麟和梁敏婷交往1年半就決定結婚。

身為藝術家的他，求婚時不免俗的小小浪漫一下，地點選在小倆口平時作畫的工作室。「當天我假裝帶敏婷去內湖吃飯，請一群朋友偷偷到工作室布置。敏婷回來看到室內燈火通明還以為失火了，結果她一打開門朋友全都一擁而上。後來我就捧著一束花跪下開始求婚，場面蠻溫馨的。」

夫妻倆原本對生小孩抱持順其自然的態度，但因為彼此都是家中唯一的孩子，在雙方父母催促下，他們一辦完婚宴就開始「做人計劃」。然而，也許是結婚時已經過了黃金育齡期，雖然有算排卵日，但他們試了幾次都沒中，到醫院檢查才發現她身上的好卵子不多，需要先調養身體才有機會懷孕。

經過一年努力補充葉酸並規律運動，兩人總算孕育出愛的結晶。確定懷孕後夫妻倆都鬆了一口氣。不料醫生一句「是雙胞胎」又給他們帶來更大驚喜。夫妻倆起初將孩子取名小龍（馬俊麟本名馬如龍）、小婷，後來發現是兩個「帶把的」，才改叫哥哥、弟弟。梁敏婷打趣「原以為老公這麼帥，前世情人一定比我多，想不到我一下子就有兩個情人報到」。

本身屬狗的馬俊麟，生活中也喜歡狗，接連認養兩隻柴犬，和梁敏婷交往後家裡又多了一隻金吉拉貓和8隻烏龜。活潑的金吉拉頗有靈性，敏婷懷孕後就不敢在她身上跳來跳去，變得溫柔。馬俊麟笑說「可能因為牠本身也是母的」。

雖然拍的是on檔戲，但馬俊麟再忙再累，每天還是會幫老婆買愛心早餐，收工也會順道帶老婆愛吃的食物回家。知道孕婦需要補充蛋白質，就在餐桌擺滿高蛋白飲品。不僅如此，他還身兼家裡的「鏟屎官」，專門負責處理貓狗的排泄物，頗有新好男人架式。

(中時 )