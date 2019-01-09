金正恩訪陸陸媒：半島局勢新年好開頭

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北韓領導人金正恩7日至10日訪問大陸。大陸《環球時報》評論稱，金正恩在其生日之際訪陸，顯示了陸朝兩國和兩國領導人當下的親密，也為朝鮮半島局勢帶來新年好開頭。

評論還提到，沒有大陸的支援和鼓勵，半島無核化進程幾乎不可能以和平的方式推進下去，因此各方應堅定地視大陸為無核化進程的助推者。「華盛頓要跳出中國為了扮演有影響的角色而施展手腕的揣測，那樣的小心眼去年不時干擾美方對局勢的判斷。」

大陸《環球時報》發表社評「金正恩訪華是半島局勢新年好開頭」指出，金正恩此次訪華的重要背景是，朝美正在緊鑼密鼓地安排第二次川金會，美方透露說雙方正在選擇會談地點。

評論稱，希望美國和韓國準確認識陸朝發展友好關係對推動半島無核化的建設性意義。平壤最缺的是國家安全的信心，而緊密的陸朝關係是北韓安全感的首要國際來源。沒有大陸的支援和鼓勵，半島無核化進程幾乎不可能以和平的方式推進下去，因此各方應堅定地視大陸為無核化進程的助推者。

至於金正恩訪陸期間正值陸美貿易工作組在北京舉行磋商，大陸是否在借金正恩訪陸影響談判。評論稱，半島無核化關係大陸的重大利益，支持半島無核化是大陸長期、堅定的立場。「短期的地緣政治需求和把半島問題當一張牌打所能帶來的那點好處，都與半島無核化所涉及的中國利益不可同日而語，中國決不會為了前者而損失後者。」

評論強調，大陸希望美朝直接談判取得進展，因為半島危機說到底是美朝長期未能走出冷戰的敵對所致，美朝改善關係並且商談雙方都能接受的無核化及和解路線圖，是中方願意看到的。華盛頓要跳出大陸為了扮演有影響的角色而施展手腕的揣測，那樣的小心眼去年不時干擾美方對局勢的判斷。

(中時 )

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