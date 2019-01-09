士林地院前書記官自殺 監委籲重視職場和諧

2019年01月09日 12:14 中時 鄭舲

士林地院方姓前書記官欲回任該院書記官，卻於甄選口試後自殺，監察院今通過監委王美玉、蔡崇義、林雅鋒所提調查報告指出，調查結果並無事證指遭口試委員尖酸刻薄提問而自殺，但請士林地院重視職場和諧問題，並請司法院針對甄選口試過程研議應否全程錄音供所屬遵循。

士林地院方姓前書記官今年3月21日欲回任參加士林地院書記官甄選口試，於3月23日上吊自殺身亡，臉書社團「靠北書記官」發文表示，方姓前書記官輕生原因，疑與參加書記官口試時，遭口試的民事紀錄科科長尖酸言語刻薄有關，而且方姓前書記官先前在士林地院擔任書記官時，曾被法官拿法典摔桌子，因與法官相處不好而離職，公務體系沒有提供適當協助。

監委表示，本案調查結果，並無外傳士林地院漠視方姓前書記官遭受職場霸凌，消極不為處理情形，此外，方姓前書記官確實在今年口試時被質疑以往工作穩定性問題，而感到情緒低落，但查無事證顯示口試委員提問語氣有尖酸刻薄情形，因而導致方姓前書記官自殺，因此難以苛責提問人員。

不過，調查發現，方姓前書記官2016年間辭職的原因，與其配屬法官間的相處問題有關，因此籲請士林地院應隨時注意書記官與配屬法官相處間的摩擦問題，並及時化解紛爭，以促進職場和諧。

其次，本案發生後，士林地院因無完整口試錄音檔，導致流言紛起，影響機關形象，監委建請司法院針對機關辦理職務出缺的公開甄選口試過程是否應全程錄音及保存年限問題，研議應否明定作業規範，供所屬遵循，以確保甄試過程符合公開、公平、公正原則，避免發生爭端。

(中時 )