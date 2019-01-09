僧帽水母攻陷基隆和平島？市府：只有7、8隻已清除

2019年01月09日 12:29 中時 張穎齊

有「世界第三毒」之稱的僧帽水母近期在新北萬里、基隆和平島等地相繼出現，圖為7日在萬里海灘出現的僧帽水母。（陳信助提供）

有「世界第三毒」之稱的僧帽水母近期在新北萬里、基隆和平島等地相繼出現，圖為7日在萬里海灘出現的僧帽水母。（陳信助提供）

有「世界第三毒」之稱的僧帽水母，近期在新北萬里、花蓮七星潭、宜蘭頭城、台東綠島等地相繼出現，而5日又傳出基隆市和平島也慘遭「淪陷」，基隆市政府對此表示，只有7、8隻少量出現，並非大量的群體，且已經清除，市府會持續提醒公告，呼籲大家提高警覺。

馮姓救生員5日發現有僧帽水母出現在和平島海水泳池，當下即立刻捕撈起來，引發媒體關注。產發處長林青海今（9）日在市府市務會議後記者會表示，經查後，僧帽水母於5日在和平島外海上現蹤，約有7、8隻，由於僧帽水母棲息地世在大西洋熱帶地區及南非、地中海，部分被季風吹拂、順著潮流飄來台灣。

林青海說，僧帽水母是群居性的，外觀像氣泡一樣漂在海面上，海面下的觸手則是藍色的，南非出現會有幾千隻，但提醒遊客，來台灣的數量非常少，沒有那麼大量且嚴重，當天也已經清除，不過仍請民眾注意一下，僧帽水母有毒性，還是要有警戒心，市府也會持續提醒公告。

基隆市長林右昌則表示，在此呼籲大家提高警覺，但仍強調「不像媒體報導上說是大量群體，也不是常態性的」，市府感謝發現者提供這項資訊，我們會持續監控關注。

(中時 )