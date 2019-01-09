《全台最速報》400億紅利髮夾彎 侯友宜：事情要想得周延

2019年01月09日 12:22 中時電子報 綜合報導

◎400億紅利髮夾彎 侯友宜：事情要想得周延

蔡英文總統元旦談話宣布的400億紅利紅包急踩煞車，引發各界批評決策圈有問題，新北市長侯友宜9日受訪時表示，應該考量公平性，他認為很多事一定要想得周延，如何用紅利帶動民眾生活更勇敢才是最重要的。

◎高鐵雲林站聯外道指標不足 縣長張麗善要求增設

高鐵雲林站通車4年來出入乘客數不斷成長，相關指標相形不足，雲林縣府邀請專家會勘，縣長張麗善9日上午也前往現場實勘，指示依專家建議盡快施工增設，務必在農曆春節本月26日前完工，讓返鄉遊子與到雲林走春旅行的遊客不再迷路。

◎貪汙零容忍 鄭文燦：清廉服務不能打折扣

桃園市前經發局長朱松偉遭檢舉在擔任「亞洲•矽谷計畫」副執行祕書期間，收受業者賄賂與餽贈，護航業者取得汽車勞務採購標案，檢方以涉犯貪汙罪嫌重大，聲押禁見獲准，桃園市長鄭文燦9日以「貪汙是零容忍」、清廉服務為公務員服務準則回應，但也強調亞州矽谷政策推動不會改變。

◎惡質托嬰中心 幼童竟遭強塞櫃子 爆打腳底

新北市議員張維倩今踢爆惡位於新北市永和區一處托嬰中心的托育人員涉嫌對幼童施暴，包括將幼童塞入櫃子中，用粗暴手段拉扯幼童上下搖晃，更用鍋鏟爆打幼童腳底，讓張維倩痛批「太惡劣」，新北市社會局表示，已立即啟動調查，將開罰托嬰人員及托嬰中心6到30萬元，勒令停業。

(中時電子報)